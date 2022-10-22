Đồng hồ điểm 12h02p ngày mai 23/10: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này an khang thịnh vượng, tiền tài bày ra trước mắt, vận đỏ vây quanh, bản mệnh ngủ trên đống vàng, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Xem tử vi hàng ngày ngày mai Chủ Nhật 23/10/2022 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Sửu. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Sức khỏe của bản mệnh ổn định, việc ăn uống điều độ, ăn đủ, không quá nhiều đã có tác dụng khi bạn cảm nhận rõ sự khỏe khoắn của cơ thể. Hơn nữa, bạn cũng có động lực hơn trong việc tập luyện nên lúc này chăm chỉ hơn trước rất nhiều.

Tình hình tài chính của Tuổi Sửu trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

Tình hình tài chính của Tuổi Sửu trong ngày này có khá nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hội mà ngày Chủ nhật, con giáp tuổi Dần tìm thấy cảm giác thoải mái, dễ chịu nơi gia đình, khi bạn và bạn đời gần gũi, thấu hiểu. Mọi người dễ dàng có được sự đồng thuận khi giải quyết mâu thuẫn.

Thực Thần xuất hiện cho thấy, ngày mai người tuổi Dần tốt bụng tới mức mà người khác nghi ngờ tình cảm và sự giúp đỡ của bạn. Để giải thích thì thật khó xử, tốt hơn hết là việc gì bạn thấy tốt thứ cứ làm thôi.

Chuyện tình cảm tương đối ổn định, người độc thân có thể được mai mối, giới thiệu với nhiều đối tượng khá ưng ý. Thông qua quá trình tìm hiểu này, bản mệnh có thể gặp được nửa kia của mình hoặc ít nhất cũng trở thành những người bạn tốt của nhau. Tình cảm vợ chồng thuận hòa, đôi bên biết lắng nghe và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Chuyện tình cảm tương đối ổn định, người độc thân có thể được mai mối, giới thiệu với nhiều đối tượng khá ưng ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được Thực Thần bảo trợ, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng vượng tài của người tuổi Tị. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn.

Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Với những biểu hiện xuất sắc trong công việc vào thời gian qua, đây là những gì bạn xứng đáng nhận được. Nhìn chung tiền bạc dồi dào, con giáp này không phải lo lắng trong những ngày tới nữa.

Tuổi Tỵ nếu đang độc thân Chủ Nhật này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Được Thực Thần bảo trợ, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng vượng tài của người tuổi Tị - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo