Đúng 18h08p hôm nay 23/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu ban phước lành, 3 con giáp may mắn 'hưởng trọn', cát khí vây quanh, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 06:23

Đúng 1808p hôm nay 23/10, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn phước lành ngọc hoàng ban, cát khí vây quanh, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy.

Tuổi Dần

Được Chính Quan hỗ trợ, tuổi Dần có thể tự tin với đường sự nghiệp của mình. Bạn nào đang tìm việc sẽ sớm nhận được công việc mới. Người nào đang chật vật thi cử, cạnh tranh chức quyền thì sớm được thở phào nhẹ nhõm vì tin tốt sẽ đến thôi.

Các mối quan hệ xung quanh hài hòa, là con giáp tốt tính hay được người khác giúp đỡ nên tiền bạc nhờ đó cũng trôi chảy. Những người kiếm nhiều tiền thường là người có thói quen tiết kiệm tiền, đó chính là bạn. Dần ăn chơi có điểm dừng, đủ tỉnh táo để tiêu tiền cho người xứng đáng.

Ngày ngũ hành tương sinh còn mang tới vận đào hoa nở rộ, nhiều cảm xúc thăng hoa, tích cực cho con giáp này. Các mối quan hệ với người khác giới đang tiến triển rất tốt, vừa có tình yêu vừa có bước phát triển trong công việc nên bản mệnh cảm thấy khá dễ chịu, phấn khởi.

Đúng 18h08p hôm nay 23/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu ban phước lành, 3 con giáp may mắn 'hưởng trọn', cát khí vây quanh, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Ngày ngũ hành tương sinh còn mang tới vận đào hoa nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân. Ngày này nếu bạn biết cách tận dụng sự hỗ trợ từ quý nhân thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều vất vả, không mất công sức mà vẫn đạt được thành quả như ý.

Chính Ấn soi đường, bạn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh hơn người, hoàn toàn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Trong các tình huống xảy ra, bạn đều có thể dẫn dắt mọi người theo hướng của mình và gánh vác mọi việc trong thời điểm quan trọng mà không ngại khó khăn. Từ đó, bản mệnh cũng có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo tài tình.

Trong ngày mới này, vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng khá tươi sáng, được nhiều người yêu mến, để ý. Nếu bản mệnh đã có người trong mộng thì hãy mạnh dạn ngỏ lời, chắc chắn đây sẽ là ngày hạnh phúc của bản mệnh.

Đúng 18h08p hôm nay 23/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu ban phước lành, 3 con giáp may mắn 'hưởng trọn', cát khí vây quanh, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Chính Ấn soi đường, bạn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Ấn là cát thần đảm bảo cho công việc của tuổi Ngọ diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi. Cũng bởi thường ngày bạn luôn thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả ổn định là điều xứng đáng.

Bạn được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi giậm chân một chỗ vì rất uổng phí đó. Ngoài ra, bạn cần thêm sự linh hoạt và nhanh nhẹn để có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội phát triển phù hợp hơn.

Vận trình tình cảm được bồi đắp thêm nhờ Thổ Kim tương sinh. Bản mệnh được quý nhận soi đường chỉ lối cho những mối quan hệ phát triển gắn bó khăng khít hơn. Người nào đang có ý định muốn kết hôn thì nên bàn bạc từ bây giờ với 2 bên gia đình.

 

Đúng 18h08p hôm nay 23/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu ban phước lành, 3 con giáp may mắn 'hưởng trọn', cát khí vây quanh, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Vận trình tình cảm được bồi đắp thêm nhờ Thổ Kim tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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