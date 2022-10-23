Cuối ngày hôm nay 23/10: Ngũ hành tương khắc, 3 con giáp này gặp chuyện không may, vận trình kém sắc, công danh bị gáng đường, tình duyên có điềm rạn nứt

Xem tử vi hàng ngày 23/10/2022 cục diện Sửu Thìn Tương Phá ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Sửu trong ngày này. Quan hệ gia đình bản mệnh không mấy tốt đẹp, những tranh chấp mâu thuẫn vẫn chưa thể hóa giải. Chưa kể, có kẻ xấu bụng liên tục “đổ thêm dầu vào lửa” khiến tình hình càng trở nên xấu đi.

Trong mối quan hệ cá nhân, đôi lứa cũng vì nhiều nguyên nhân mà hậm hực, chiến tranh lạnh. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến tình cảm gia đình khi không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Người độc thân có thể vẫn sẽ phải thất vọng trong việc tìm kiếm người chung đôi.

Sửu Thìn Tương Phá đe dọa hầu hết các mối quan hệ từ công đến tư của con giáp này. Ngày hôm nay, bạn có thể gặp không ít khó khăn trong việc kết hợp làm việc chung với người khác. Đồng nghiệp không hiểu ý nhau, thậm chí còn có thể dẫn đến khúc mắc, tranh luận gay gắt.

Sửu Thìn Tương Phá đe dọa hầu hết các mối quan hệ từ công đến tư của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết ảnh hưởng của Thân Hợi Tương Hại nên những thay đổi của mọi người xung quanh, ví dụ như công việc, môi trường sống,... có thể làm cho người tuổi Hợi bị áp lực không nhỏ ngày hôm nay. Tuy nhiên, nên nghiên cứu rất kỹ những kế hoạch mà bạn đề ra trước khi thực hiện chúng, đừng để bị tác động bởi bất cứ ai.

Thiên Quan nhắc nhở người tuổi Hợi cần phải hết sức thận trọng ngày hôm nay, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp, nếu không bạn có thể gặp rắc rối. Nên kiểm tra thật kỹ mọi giấy tờ, văn bản mà bạn ký kết, bởi vì chúng tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không thể nào kiểm soát được đâu.

Ngũ hành xung khắc khiến sức khỏe của những chú Lợn có dấu hiệu sa sút, cơ thể uể oải thiếu năng lượng. Có thể do thời gian qua con giáp này chịu nhiều áp lực cộng thêm không chăm sóc bản thân đầy đủ nên cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu cảnh báo, cần thay đổi sớm để cải thiện tình hình.

Ngũ hành xung khắc khiến sức khỏe của những chú Lợn có dấu hiệu sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách do Thương Quan đem lại. Công việc bị ngáng trở, các mối quan hệ xã giao có chiều hướng xấu đi, các mối hợp tác vì lợi ích mà quay lưng khiến đôi bên nảy sinh những tranh chấp khó lòng hóa giải.

Thời điểm này, tốt nhất bạn nên dừng lại để suy nghĩ, xem xét một cách kỹ lưỡng hơn, đừng để sự cao ngạo hiếu thắng chi phối đến các quyết định của bạn trong thời gian này, khi ấy sai sót là điều khó tránh khỏi.

Tình hình sức khỏe trong ngày chịu ảnh hưởng từ Thổ khí vượng có một vài dấu hiệu bất ổn. Bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể nhiều hơn, đặc biệt phải tăng cường rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng.

Tình hình sức khỏe trong ngày chịu ảnh hưởng từ Thổ khí vượng có một vài dấu hiệu bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo