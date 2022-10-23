Đúng ngày mai, 24/10: PHẬT BÀ ghé thăm, 3 con giáp này được trao tận tay phước lành, cát khí vây quanh, vận trình khởi sắc, công danh suôn sẻ đủ đường, thu nhập ngày một khả quan

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 13:34

Đúng ngày mai, 24/10, 3 con giáp này được phật bà ghé thăm, trao tận tay tài lộc, cát khí vây quanh, vận trình ngày càng khởi sắc.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Hai ngày 24/10/2022, đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ hanh thông, rộng mở. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình ở đâu và không ngừng nỗ lực, phát huy hết khả năng mình có. Hơn thế nữa, con giáp này luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đương đầu với mọi khó khăn, thử thách.

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày mai Thứ Hai 24/10/2022, đường tài lộc của Tuổi Ngọtương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Ngọ cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ Hai này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Ngọ, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Đúng ngày mai, 24/10: PHẬT BÀ ghé thăm, 3 con giáp này được trao tận tay phước lành, cát khí vây quanh, vận trình khởi sắc, công danh suôn sẻ đủ đường, thu nhập ngày một khả quan - Ảnh 1
Thứ Hai này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có cơ hội phát tài ngay trong ngày mai. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, đừng bỏ qua những cơ hội hợp tác quý báu, con giáp này sẽ nhanh chóng nhận được những khoản lợi nhuận khả quan. Bản mệnh cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình.

Nhờ thế mà con giáp này không phải lo lắng hay đắn đo quá nhiều chuyện chi tiêu như trước nữa. Tuy nhiên, Thần Tài không thể chiếu cố tất cả mọi người nên bản mệnh không nên giữ thái độ “há miệng chờ sung”. Muốn làm giàu bền vững, tuổi Thân hãy dựa vào sức lao động chân chính của mình.

Người đã lập gia đình luôn biết cách giữ khoảng cách với những người khác giới, nhờ vậy mà bạn có thể duy trì được thanh danh của mình cũng như hạnh phúc gia đình. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn cuộc sống.

Đúng ngày mai, 24/10: PHẬT BÀ ghé thăm, 3 con giáp này được trao tận tay phước lành, cát khí vây quanh, vận trình khởi sắc, công danh suôn sẻ đủ đường, thu nhập ngày một khả quan - Ảnh 2
Người đã lập gia đình luôn biết cách giữ khoảng cách với những người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thiên Tài trợ giúp, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh. Bản mệnh nhận được những phần thưởng xứng đáng sau nhiều vất vả suốt thời gian qua. Các đối tác, khách hàng đều muốn giữ quan hệ để hợp tác lâu dài với bạn.

May mắn hơn, một số người còn nhận được một khoản trợ giúp hoặc đầu tư của người thân thiết. Bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định sử dụng số tiền trên, phải làm sao để những người đã giúp đỡ bạn cảm thấy xứng đáng.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Thân có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Đúng ngày mai, 24/10: PHẬT BÀ ghé thăm, 3 con giáp này được trao tận tay phước lành, cát khí vây quanh, vận trình khởi sắc, công danh suôn sẻ đủ đường, thu nhập ngày một khả quan - Ảnh 3
Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 24/10/2022: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, vợ chồng bất hòa, gia đạo bất an

Cuối ngày mai 24/10/2022: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, vợ chồng bất hòa, gia đạo bất an

Cuối ngày mai 24/10, 3 con giáp này được cảnh báo làm việc gì cũng cẩn thận, công danh bị gáng đường, vợ chồng lục đục, gia đạo có tin chẳng lành.

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