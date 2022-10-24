Cuối ngày hôm nay 24/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, công danh không được thuận lợi, rắc rối bám lấy không buông

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 15:25

Cuối ngày hôm nay, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này giữu chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, công danh kém hanh thông.

Tuổi Dần

Mộc khắc Thổ, mối quan hệ của người tuổi Dần chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Người độc thân nên cẩn trọng trong việc giữ quan hệ với một ai đó, đừng để bị lừa bởi những lời đường mật của đối phương.

Người đã lập gia đình cần lắng nghe nửa kia của mình nhiều hơn, đừng khăng khăng với những điều bạn cho là đúng. Có thể bạn đang hiểu lầm nửa kia ở một vấn đề nào đó, đôi bên đều cần bình tĩnh để có thể trò chuyện, trao đổi và tìm cách hóa giải.

Công việc của tuổi Dần diễn ra lúc thăng khi trầm. Dự đoán sẽ có những tai họa không thể lường trước được liên quan đến chuyện thị phi, xung đột vì lợi ích. Bản mệnh sẽ dễ dàng đánh mất đi sự tập trung vốn có mà đưa ra những quyết định không mấy sáng suốt.

Cuối ngày hôm nay 24/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, công danh không được thuận lợi, rắc rối bám lấy không buông - Ảnh 1
Công việc của tuổi Dần diễn ra lúc thăng khi trầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thương Quan giáng họa, người tuổi Tý dễ vướng phải rắc rối chốn quan trường. Có thể những người có quyền cao chức trọng đang cố tình gây khó dễ cho bạn, khiến công việc chẳng thể tiến hành suôn sẻ như dự kiến.

Khi gặp phải những chuyện không như ý muốn, bạn cần kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, đừng có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến hòa khí. Thái độ của bạn khi đối diện với rắc rối chính là điều giúp mọi người đánh giá về con người bạn đấy.

Ngoài ra tuổi Tý được khuyên chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kì lĩnh vực nào. Xã hội luôn luôn thay đổi, chẳng có bất cứ quan điểm nào là mãi mãi đúng đắn cả. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bản mệnh sẽ nhìn nhận ra nhiều điều hữu ích.

Cuối ngày hôm nay 24/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, công danh không được thuận lợi, rắc rối bám lấy không buông - Ảnh 2
Khi gặp phải những chuyện không như ý muốn, bạn cần kiềm chế bản tính nóng nảy của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong hôm nay diễn ra lúc này lúc khác. Dự đoán người tuổi này sẽ gặp phải những vấn đề ngoài ý muốn trong ngày. Song, may mắn là những trở ngại không có gì quá lớn và bản mệnh cũng có thể giữ bình tĩnh cần thiết để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 24/10/2022 hôm nay, chuyện tình cảm của tuổi Hợi có dấu hiệu rạn nứt. Có lẽ bản mệnh đang quá so đo, tính toán với nửa kia của mình nên mới cố tìm mọi cách để chiến thắng trong những cuộc tranh cãi.

Tuy nhiên, vợ chồng hơn thua với nhau quá nhiều sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp hay niềm vui thắng cuộc cho bất cứ ai không. Hãy hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe nửa kia nhiều hơn, có lẽ bản mệnh sẽ không còn quá hiếu thắng như bây giờ nữa.

Cuối ngày hôm nay 24/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, công danh không được thuận lợi, rắc rối bám lấy không buông - Ảnh 3
Chuyện tình cảm của tuổi Hợi có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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