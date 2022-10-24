Đồng hồ điểm 20h hôm nay 24/10/2022: Chim báo hỷ sự sắp đến với 3 con giáp này, gia đạo nhiều tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà, vợ chồng ngày càng hài hòa gắn kết

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 17:46

Đồng hồ điểm 20h hôm nay, 24/10, 3 con giáp này được chim báo hỷ sự, gia đạo nhiều tin vui, tình duyên khởi sắc, cuối năm cặp đôi về chung một nhà.

Tuổi Sửu

Chính Ấn trợ mệnh, người tuổi Sửu làm công ăn lương có thể nắm bắt được một vài cơ hội để thể hiện bản thân trong ngày hôm nay. Với sự thông minh và tính cách hiền hòa, bạn dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh, giúp công việc càng thuận lợi hơn. Với những người đang đối mặt với các kỳ thi cử, ứng tuyển, bạn cũng có thể đạt được cái đích mà mình đặt ra. Hãy dành nhiều tâm huyết vào công việc mà mình đang làm, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tình duyên: Hãy thể hiện sự hài hước và dí dỏm của chính bạn, có thể thu hút sự chú ý của đối phương ngay lập tức. Chỉ cần bạn chủ động hơn một chút là có thể thoát khỏi tình trạng độc thân một cách suôn sẻ.

Đồng hồ điểm 20h hôm nay 24/10/2022: Chim báo hỷ sự sắp đến với 3 con giáp này, gia đạo nhiều tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà, vợ chồng ngày càng hài hòa gắn kết - Ảnh 1
Chính Ấn trợ mệnh, người tuổi Sửu làm công ăn lương có thể nắm bắt được một vài cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Bạn rất chủ động trong sự nghiệp, biết một số công việc không thuộc về mình nhưng bạn vẫn rất siêng năng giúp đỡ người khác để cùng nhau hoàn thành, có duyên thì sự nghiệp sẽ suôn sẻ hơn.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay khá tốt, dù không có kiến ​​thức chuyên môn về đầu tư và quản lý tài chính nhưng bạn vẫn có thể kiếm tiền bằng chính vận may của mình, tài lộc đầu tư rất vượng.

Tình duyên: Rất sẵn lòng cho đi, sẽ nghiêm túc tổ chức mỗi dịp kỷ niệm nên tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng khăng khít hơn.

Đồng hồ điểm 20h hôm nay 24/10/2022: Chim báo hỷ sự sắp đến với 3 con giáp này, gia đạo nhiều tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà, vợ chồng ngày càng hài hòa gắn kết - Ảnh 2
Rất sẵn lòng cho đi, sẽ nghiêm túc tổ chức mỗi dịp kỷ niệm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão hãy tiếp tục vững tin vào bản thân và tiến hành những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Thời điểm này, bạn có thể dựa vào sức của chính bản thân mình để đem lại một khoản lợi ổn định, giúp cải thiện cuộc sống.

Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, chịu khó chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cấp trên luôn yêu mến một nhân viên sẵn sàng xông pha, thử thách bản thân, không ngại đối diện với khó khăn như bạn.

Thời điểm này, bạn có nhiều cơ hội làm quen với các đối tượng triển vọng, thậm chí nhanh chóng tìm ra người phù hợp. Với những người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác. Đôi bên không chỉ biết trò chuyện, lắng nghe nhau, mà còn biết bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau trong quá khứ.

Đồng hồ điểm 20h hôm nay 24/10/2022: Chim báo hỷ sự sắp đến với 3 con giáp này, gia đạo nhiều tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà, vợ chồng ngày càng hài hòa gắn kết - Ảnh 3
Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, chịu khó chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 24/10: THẦN TÀI điểm mặt 3 con giáp này trao vàng bạc, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, giàu có nhất một phương

Đúng giờ Tý hôm nay 24/10: THẦN TÀI điểm mặt 3 con giáp này trao vàng bạc, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, giàu có nhất một phương

Đúng giờ Tý hôm nay 24/10, 3 con giáp này được thần tài tận tay trao vàng bạc, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền.

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