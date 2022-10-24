Đúng cuối ngày hôm nay 24/10/2022: TOP 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, công danh một đường thẳng tắp, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 14:25

Đúng cuối ngày hôm nay, 24/10, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, công danh vụt sáng, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang.

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất có thể gặt hái được thành công. Những việc mà bản mệnh đã làm dễ dàng gây ấn tượng với người làm lãnh đạo, khiến bạn bè, đồng nghiệp xung quanh phải tâm phục khẩu phục.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể ký kết hợp đồng và thu lợi nhuận trong ngày hôm nay. Những quyết sách từ trước đến nay là đúng đắn, vì vậy, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình, không vội bằng lòng với thực tại.

Thổ sinh Kim, nếu đang dành tình cảm cho một người nào đó, bản mệnh có thể lựa chọn bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương. Bạn không nên giữ những tình cảm thầm kín trong lòng quá lâu, rồi cuối cùng lại bỏ lỡ người đó.

Đúng cuối ngày hôm nay 24/10/2022: TOP 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, công danh một đường thẳng tắp, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn - Ảnh 1
Hôm nay, tuổi Tuất có thể gặt hái được thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ có một tinh thần phấn chấn trong suốt cả ngày thứ 2. Chính nhờ vậy, bạn chẳng hề sợ hãi khó khăn, thách thức. Ngược lại, bạn sẵn sàng là người đi tiên phong, dẫn dắt mọi người.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao giúp con giáp này làm công ăn lượng nhận được một khoảng lương thưởng rủng rỉnh trong khoảng thời gian này.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực. Dường như vợ chồng bạn đã dần học được cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Những lỗi lầm tưởng như không thể sửa chữa cũng dần dần phai nhạt, đôi bên hòa hợp hơn với nhau.

Đúng cuối ngày hôm nay 24/10/2022: TOP 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, công danh một đường thẳng tắp, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi miễn phí Chính Tài trợ mệnh, người tuổi Mão có cơ hội giàu lên nhờ tiền lương, tiền thưởng của mình. Bạn là một nhân viên chăm chỉ, chịu khó và nếu đã cố gắng suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn nhận được một phần thưởng khích lệ.

Mão có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn của mình. Khoản tiền đó có được có thể là do các trò may rủi hoặc được người thân hỗ trợ. Con giáp này cần có cách tiêu dùng, đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí của cải.

Trong chuyện tình cảm, Thổ sinh Kim khuyên người còn độc thân hãy cởi mở hơn trong quá trình giao lưu, trò chuyện với mọi người. Việc nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng giúp cho vận đào hoa của bạn phát triển rực rỡ hơn.

Đúng cuối ngày hôm nay 24/10/2022: TOP 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, công danh một đường thẳng tắp, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn - Ảnh 3
Mão có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay, 23/10, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vận trình đón nhiều tin vui, may mắn ập tới, hỷ sự ồ ạt, cuối năm cặp đôi về chung nhà, vợ chồng thêm gắn kết

Bước qua ngày hôm nay, 23/10, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vận trình đón nhiều tin vui, may mắn ập tới, hỷ sự ồ ạt, cuối năm cặp đôi về chung nhà, vợ chồng thêm gắn kết

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vận trình nhiều may mắn, có điềm báo tài lộc, gia đạo ngập hỷ sự, cặp đôi về chung nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 47 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 54 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới