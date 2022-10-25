Đúng giờ Tý ngày mai 26/10: TOP 3 con giáp 'không làm' cũng có ăn, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, rung đùi đếm tiền, của cải trải đầy nhà, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

12 con giáp tử vi 25/10/2022 17:25

Đúng giờ Tý ngày mai, 26/10, 3 con giáp này không làm cũng có ăn, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, chỉ việc rung đùi đếm tiền, đời sau chẳng lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Tuổi Ngọ

Chính Ấn đem đến cho người tuổi Ngọ cơ hội được thăng quan tiến chức. Bạn là người hết mình với công việc, chẳng bao giờ ngần ngại gian khổ, khó khăn, do đó, bạn luôn được lãnh đạo tin tưởng, giao cho những nhiệm vụ có tác động lớn đế sự phát triển của công ty.

Có thể vừa nhận lương nên con giáp tuổi Ngọ cảm nhận được sự sung túc trong cuộc sống khi tài chính đảm bảo trong ngày Chính Tài ghé thăm. Nhờ đó mà bạn có thể mua sắm một số món đồ cần thiết mà bạn đang phải chờ có tiền mới mua được.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Ngọ khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Đúng giờ Tý ngày mai 26/10: TOP 3 con giáp 'không làm' cũng có ăn, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, rung đùi đếm tiền, của cải trải đầy nhà, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 1
May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Ngọ khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào ngày mai Thứ Tư 26/10/2022, Tuổi Mùi đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày ngày mai khiến cho Tuổi Mùi có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Tuổi Mùi nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, ngày mai không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Mùi cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Đúng giờ Tý ngày mai 26/10: TOP 3 con giáp 'không làm' cũng có ăn, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, rung đùi đếm tiền, của cải trải đầy nhà, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 2
Tuổi Mùi nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có Tam Hợp phù trợ mà sự nghiệp của người tuổi Tỵ phát triển rất tốt. Bạn có thể tìm ra được nhiều giải pháp cho những vấn đề hóc búa khác nhau. Nếu là lãnh đạo, bạn chính là người dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công.

Thiên Tài ghé thăm giúp khả năng kiếm tiền của tuổi Tỵ cải thiện đáng kể, nhưng để có nhiều tiền hơn nữa thì gia tăng thu nhập thôi là chưa đủ. Tiết kiệm tiền cũng rất quan trọng đấy nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy có thể một người bạn sẽ kéo bạn ra khỏi sự an toàn quen thuộc để tương tác với xã hội nhiều hơn. Cũng nhờ thế, tinh thần bạn vui vẻ, thoải mái hơn sau một ngày căng thẳng, uể oải. Hãy cởi mở và chia sẻ với họ nhé! 

Đúng giờ Tý ngày mai 26/10: TOP 3 con giáp 'không làm' cũng có ăn, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, rung đùi đếm tiền, của cải trải đầy nhà, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 3
Thiên Tài ghé thăm giúp khả năng kiếm tiền của tuổi Tỵ cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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