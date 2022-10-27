Đúng giờ Sửu ngày mai 28/10, Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên hương, tiền tài dư dôi, cuối năm mua nhà xịn, sắm xế hộp tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 18:25

Đúng giờ Sửu ngày mai, 28/10, 3 con giáp này trúng số độc đắc, vận trình lên hương, của cải dư dôi, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe sang.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới báo hiệu một ngày hạnh phúc đối với người tuổi Sửu. Bạn nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của các thành viên trong gia đình, chính vì vậy mà bạn luôn cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, sẵn sàng đối phó với những rắc rối bất ngờ.

Người còn độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khả quan. Nếu mở lòng mình ra, bạn sẽ thấy đối phương cũng có những ưu điểm rất thu hút. Hãy cho đôi bên cơ hội được hiểu thêm về nhau nhé.

Bạn có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn của mình. Khoản tiền đó có được có thể là do các trò may rủi hoặc được người thân hộ trợ. Bạn cần có cách tiêu dùng, đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí của cải.

Đúng giờ Sửu ngày mai 28/10, Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên hương, tiền tài dư dôi, cuối năm mua nhà xịn, sắm xế hộp tiền tỷ - Ảnh 1
Người còn độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội giàu lên nhờ tiền lương, tiền thưởng của mình. Bạn là một nhân viên chăm chỉ, chịu khó và nếu đã cố gắng suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn nhận được một phần thưởng khích lệ.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể kí kết hợp đồng và thu lợi nhuận trong ngày mai. Những quyết sách từ trước đến nay của bạn là đúng đắn, vì vậy, bạn có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình, không vội bằng lòng với thực tại.

Người tuổi Hợi xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Dù đi làm mệt mỏi thế nào đi nữa thì đến khi về tới nhà, bạn cũng thấy vui vẻ, nhẹ nhõm hơn. Gia đình chính là nơi chốn bình yên cho tâm hồn của bạn.

Đúng giờ Sửu ngày mai 28/10, Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên hương, tiền tài dư dôi, cuối năm mua nhà xịn, sắm xế hộp tiền tỷ - Ảnh 2
Người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể kí kết hợp đồng và thu lợi nhuận trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ có một tinh thần phấn chấn trong suốt cả ngày mai. Chính nhờ vậy, bạn chẳng hề sợ hãi khó khăn, thách thức. Ngược lại, bạn sẵn sàng là người đi tiên phong, dẫn dắt mọi người.

May mắn hơn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực trong ngày mai. Dường như vợ chồng bạn đã dần học được cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Những lỗi lầm tưởng như không thể sửa chữa cũng dần dần phai nhạt, đôi bên hòa hợp hơn với nhau.

Đúng giờ Sửu ngày mai 28/10, Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên hương, tiền tài dư dôi, cuối năm mua nhà xịn, sắm xế hộp tiền tỷ - Ảnh 3
Chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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