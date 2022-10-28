Cuối ngày mai 29/10: CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bám lấy, vận trình kém hanh thông, tình - tiền lao dốc, bản mệnh gặp rắc rối

Theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp trong ngày Thứ Bảy 29/10/2022, Tuổi Hợi dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của người tuổi Hợi có dấu hiệu rạn nứt. Có lẽ bạn đang quá so đo, tính toán với nửa kia của mình nên mới cố tìm mọi cách để chiến thắng trong những cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, bạn có biết rằng vợ chồng hơn thua với nhau quá nhiều sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp hay niềm vui thắng cuộc cho bất cứ ai không? Hãy hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe nửa kia nhiều hơn, có lẽ bạn sẽ không còn quá hiếu thắng như bây giờ nữa.

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Bảy 29/10/2022, Mùi Tuất tương phá khuyên tuổi Mùi tốt nhất là hãy để mọi thứ diễn ra như nó vốn có. Mọi nỗ lực ngày ngày mai có thể bị uổng phí nếu không nắm bắt đúng thời điểm và biết giữ lấy cơ hội thuộc về mình. Bản mệnh nên nhanh nhạy và tinh ý một chút nữa.

Hãy nhớ bản mệnh đủ năng lực thực hiện mong muốn của mình với sự che chở của cát tinh. Sự tự tin chính là chìa khóa cho ngày mai. Chỉ cần vững vàng tiến lên trên con đường mình đi, con giáp này sẽ thấy kết quả thật tuyệt vời. Nếu không tin vào chính mình, sẽ không ai có thể giúp được bản mệnh.

Mộc khắc Thổ, mối quan hệ của người tuổi Mùi chẳng được như ý trong ngày mai. Người độc thân nên cẩn trọng trong việc giữ quan hệ với một ai đó, đừng để bị lừa bởi những lời đường mật của đối phương.

Mộc khắc Thổ, mối quan hệ của người tuổi Mùi chẳng được như ý trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy Thứ Bảy 29/10/2022 ngày mai, tuổi Thìn sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên bản mệnh nên cẩn thận, chớ vội vàng, hấp tấp, nên thận trọng trong mọi công việc thì hơn, bởi chỉ cần lơ đễnh một chút là con giáp này có thể đánh mất công sức, thành quả một cách vô cùng tiếc nuối.

Cục diện lục xung khiến tuổi Thìn nóng nảy và quyết liệt hơn. Con giáp này nên chiến đấu cho những gì mà mình tin tưởng thực sự. Vì thế, ngày mai là ngày mà bản mệnh cần phải học cách chấp nhận những điều không như ý. Hẳn nhiên tiếp nhận điều này không dễ dàng, nhưng đó là việc phải làm.

Thủy - Thổ xung khắc nhắc nhở bạn đang quá quan tâm tới cảm xúc người khác trên mức cần thiết và bỏ quên mất việc chăm sóc bản thân mình đấy. Sự thật là bạn càng đuổi theo họ thì càng chẳng mang lại lợi ích nào cho chuyện tình cảm hiện tại cả.

Cục diện lục xung khiến tuổi Thìn nóng nảy và quyết liệt hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo