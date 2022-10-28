Đúng giờ Tý ngày mai 29/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, gia đạo nhiều tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 08:35

Đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn' phước lành trời ban, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tràn tin vui.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 29/10/2022, Tuổi Thân có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày Thứ Bảy này không quá dồi dào nhưng Tuổi Thân vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Cục diện tam hợp xuất hiện cho thấy đây là giai đoạn phù hợp để tuổi Thân có thể chia sẻ với một nửa của mình nhiều điều trong cuộc sống. Thậm chí, có những vấn đề họ không hiểu nhưng sẵn sàng ủng hộ, cho dù con giáp này sau đó đổi ý họ cũng vui vẻ tiếp tục hỗ trợ nếu bản mệnh cần.

Đúng giờ Tý ngày mai 29/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, gia đạo nhiều tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 1
Tài lộc trong ngày Thứ Bảy này không quá dồi dào nhưng Tuổi Thân vẫn có thể thoải mái chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Bảy 29/10/2022 ngày mai mang đến cơ hội để tuổi Dậu cải thiện vấn đề liên quan tới tiền nong, nếu ai đó giúp đỡ thì vui vẻ đón nhận. Con giáp này đừng quá nặng nề về việc mình có tự kiếm được tiền hay không vì đôi khi nỗ lực nhưng kết quả đến muộn một chút mà thôi.

Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dậu có thể gặp được người có đồng chí hướng trong ngày mai. Đôi bên có chung một đích đến nên có thể hợp tác thuận lợi với nhau, tương lai gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Vận trình tình cảm của Tuổi Dậu trong ngày thứ Bảy này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Thân nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Đúng giờ Tý ngày mai 29/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, gia đạo nhiều tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 2
Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dậu có thể gặp được người có đồng chí hướng trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Ấn tạo cơ hội để người tuổi Tuất có thể gặt hái được thành công trong ngày mai. Những việc mà bạn đã làm dễ dàng gây ấn tượng với người làm lãnh đạo, khiến bạn bè, đồng nghiệp xung quanh phải tâm phục khẩu phục.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực trong ngày mai. Dường như vợ chồng bạn đã dần học được cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Những lỗi lầm tưởng như không thể sửa chữa cũng dần dần phai nhạt, đôi bên hòa hợp hơn với nhau.

Đúng giờ Tý ngày mai 29/10: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn, gia đạo nhiều tin vui, cuối năm cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 3
Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tích cực trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 28/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, của cải chất đầy nhà, cuối năm gia đạo có tin vui, cặp đôi về chung một nhà

Cuối ngày mai 28/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, của cải chất đầy nhà, cuối năm gia đạo có tin vui, cặp đôi về chung một nhà

Cuối ngày mai 28/10, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, lấy xô hứng vàng bạc, cuối năm gia đạo ngập tin vui, tình - tiền vượng sắc.

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