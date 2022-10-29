Đúng giờ Sửu hôm nay 29/10/2022: Khổ ải qua đi, 3 con giáp này chào đón vận may, tình - tiền lên hương, vận trình thắm sắc, nửa đời sau giàu sang phú quý, chẳng biết đói khổ là gì

Được Lục Hợp che chở, tuổi Tuất đón vận trình tài lộc vượng phát, buôn bán kinh doanh có lợi. Cát khí trong hôm nay giúp tiền bạc thu về không ít, đủ để bạn mở rộng quy mô buôn bán. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc an nhàn, không phải lo lắng về áp lực công việc.

Mộc sinh Hỏa cho thấy người tuổi Tuất có một gia đình đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Gia đình chính là nơi truyền động lực để bạn tiếp tục cố gắng, đồng thời cùng tiếp thêm dũng khí để bạn đối diện với khó khăn.

Cũng nhờ thái độ làm việc nghiêm túc đó nên người tuổi Tuất nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và cấp trên. Bạn đang đi rất đúng đường, hãy cố gắng hết sức mình để chuẩn bị cho cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai. Thành công sẽ đến với người luôn chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng học hỏi.

Mộc sinh Hỏa cho thấy người tuổi Tuất có một gia đình đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới dự báo vận trình của tuổi Hợi vô cùng tươi sáng nhờ gặp Tam Hợp cục tương trợ. Tuy không chỉ toàn chuyện thuận lợi nhưng nhìn chung bản mệnh không quá vất vả để vượt qua mọi vấn đề phát sinh trong ngày. Sự nghiệp đang trên đà tăng tiến, bạn được cấp trên nâng đỡ và tạo điều kiện nên hoàn toàn có đủ không gian để thể hiện bản thân.

Tài lộc trong ngày cũng khá lý tưởng. Nhiều thời điểm con giáp này này không mưu cầu mà tài lộc tự theo nhau đổ về nhà. Tuổi Hợi yên tâm thực hiện những kế hoạch, tiến hành những ý tưởng của mình, chắc chắn sẽ đạt được thành công. Cơ hội tốt ngay trước mắt vì vậy bản mệnh chớ nên bỏ lỡ nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Tử vi ngày mới dự đoán con giáp này nhận được không ít sự quan tâm từ những người khác giới. Tuy nhiên, bản mệnh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi muốn tiến xa hơn nếu không muốn chuốc họa vào thân.

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Thân có cơ hội được thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Tinh thần làm việc trách nhiệm cùng với khả năng ứng phó tốt trước những tình huống bất ngờ là yếu tố khiến lãnh đạo đánh giá bạn rất cao đấy.

Người tham gia thi cử cũng dễ dành được thành tích tốt, cốt là bạn tập trung vào làm bài thi để có thể phát huy đúng trình độ của mình. Kết quả của bạn có thể khiến cho những ban giám khảo khó tính tính nhất cũng phải ngạc nhiên.

Tin vui còn tới với tuổi Thân ở phương diện tình cảm. Đào hoa nở rộ, người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác giới, thế nhưng tình yêu đến hay không tùy thuộc vào quyết định trong tay chính bản thân con giáp này. Với những người đã có gia đình, hãy chia sẻ nhiều hơn để hai người hiểu nhau hơn.

Tin vui còn tới với tuổi Thân ở phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo