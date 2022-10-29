Cuối ngày mai 30/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 20:20

Cuối ngày mai 30/10, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui rủi bám lấy, tình tiền lao dốc, gia đạo có chuyện buồn.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Nay có Thiên Ấn tọa ngày, nếu tuổi Tị gặp phải khó khăn thì sẽ do dự mà không quyết đoán. Tử vi dự báo khuyết điểm của bạn là không chịu đối diện hiện thực. Bạn hãy kết hợp cả trí tưởng tượng bay bổng và tư duy thực tế thì hơn.

Vận trình tài lộc của Tuổi Tỵ ngày mai có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư giả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng.

Tình cảm: Trên phương diện tình cảm, người tuổi Tị đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới nếu không muốn những mối quan hệ ngoài luồng gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có, đừng chạy theo những thú vui bên ngoài.

Cuối ngày mai 30/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 1
Trên phương diện tình cảm, người tuổi Tị đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thìn Sửu Tương Phá khiến con giáp tuổi Sửu trăn trở vì một số việc ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nếu là thứ mà bạn đã cố gắng, toàn tâm toàn lực rồi thì chẳng có gì phải hối tiếc cả. Vì thế, hãy vui vẻ cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa bạn nhé.

Chính Ấn nhắc nhở tuổi Sửu ngày mai đặt nhiều tâm sức vào những chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí cả một số việc không liên quan đến bạn. Ngoài ra, sự cố chấp cũng là vấn đề, khiến bạn không dễ dàng nhận sai.

Tình cảm: Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy tốt đẹp trong ngày mai. Đây không phải lần đầu hai người xảy ra những xung đột, cãi vã. Cả hai đều chẳng ai chịu thua ai, khăng khăng muốn làm những điều mình muốn. Nếu không có bất cứ giải pháp nào để gỡ rối thì e rằng kết cục xấu nhất tan vỡ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Cuối ngày mai 30/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 2
Chính Ấn nhắc nhở tuổi Sửu ngày mai đặt nhiều tâm sức vào những chi tiết nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Do Kiếp Tài những lời tuổi Thìn nói ra có thể gây mất lòng người khác nghiêm trọng hơn bạn tưởng, thế nên, hãy thận trọng trong từng lời ăn, tiếng nói. Đừng để người khác đánh giá bạn chỉ từ những câu bạn vô tình thốt ra.

Để tránh xa những thị phi, điều tiếng tốt hơn hết bạn nên lưu ý việc chọn bạn mà chơi, chọn người để hợp tác. Không phải ai cũng thật thà như cách bạn vẫn nghĩ đâu, rất nhiều người tham lam và tư lợi đấy nhé.

Vận tình cảm có Thiên Ấn tọa mạng nên mang phần cô đơn hiu quanh. Những người tuổi Thìn độc thân sẽ cảm thấy vấn đề yêu đương thật phiền phức và gây ra nhiều rắc rối với bạn. Con giáp này thích sự tự do và không mong muốn phải bị ràng buộc vào những mối quan hệ như vậy.

Cuối ngày mai 30/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 3
Vận tình cảm có Thiên Ấn tọa mạng nên mang phần cô đơn hiu quanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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