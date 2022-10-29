Đúng giờ Sửu ngày mai 30/10/2022: TOP 3 con giáp công danh thành toại, QUÝ NHÂN bám gót, vận trình 'xuôi chèo mát mái', bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, làm ăn tấn tới, vàng bạc chất không xuể

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 19:40

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/10/2022, 3 con giáp công danh thành toại, quý nhân bám gót, vận trình xuôi chèo mát mái, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang.

Tuổi Mão

Chính Quan giúp tuổi Mão trở nên tràn đầy năng lượng. Bạn nên sử dụng cơ hội này để tương tác nhiều hơn với mọi người xung quanh, thoát ra khỏi vùng an toàn về cảm xúc. Đây có thể là điều mới mẻ, từ trước tới giờ bạn chưa từng làm, nó sẽ mang lại cho bạn nhiều hứng thú.

Tài lộc: Bản mệnh gặp Thương Quan có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Thương Quan sinh Tài dùng để chỉ cách cầu tài bằng nghệ thuật bằng học vấn của chính mình. Những người tuổi Hợi ngày mai làm nghề phát minh, khoa học, nghệ thuật ... sẽ gặp lợi lộc về mặt tiền bạc.

Vận trình tình cảm của Tuổi Mão ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/10/2022: TOP 3 con giáp công danh thành toại, QUÝ NHÂN bám gót, vận trình 'xuôi chèo mát mái', bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, làm ăn tấn tới, vàng bạc chất không xuể - Ảnh 1
Vận trình tình cảm của Tuổi Mão ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hãy lắng nghe trực giác của mình nhé. Ngày mai có Thực Thần ghé thăm nên chúng có thể giúp ích cho bạn nhiều hơn bạn tưởng tượng đấy. Đây cũng là ngày thích hợp cho các hoạt động xã hội, tuy nhiên đừng để bị cuốn hút hoàn toàn rồi đánh mất sự tập trung cần thiết cho công việc.

Ngũ hành tương sinh mang lại sự tự tin cho bản mệnh lúc này, dường như chẳng có rào cản nào ngăn bạn bày tỏ cảm xúc của mình. Nhiều người độc thân chủ động tỏ tình với người mình thích và cơ may là bạn được chấp thuận.

Trên phương diện tài vận, Tuổi Dần nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, tranh thủ nắm bắt cơ hội không phải thường xuyên đến với mình.

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/10/2022: TOP 3 con giáp công danh thành toại, QUÝ NHÂN bám gót, vận trình 'xuôi chèo mát mái', bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, làm ăn tấn tới, vàng bạc chất không xuể - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh mang lại sự tự tin cho bản mệnh lúc này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Chủ Nhật 30/10/2022 ngày mai, Tuổi Tuất đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Ngày mới mang lại tiền bạc cho bản mệnh, nhiều người nhận được lương thưởng nên có thể rủng rỉnh tiền tiêu trong ngày ngày mai. Không những thế, có không ít người còn nhận được hợp đồng lớn nữa đấy.

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/10/2022: TOP 3 con giáp công danh thành toại, QUÝ NHÂN bám gót, vận trình 'xuôi chèo mát mái', bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, làm ăn tấn tới, vàng bạc chất không xuể - Ảnh 3
Ngày mới mang lại tiền bạc cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu hôm nay 29/10/2022: Khổ ải qua đi, 3 con giáp này chào đón vận may, tình - tiền lên hương, vận trình thắm sắc, nửa đời sau giàu sang phú quý, chẳng biết đói khổ là gì

Đúng giờ Sửu hôm nay 29/10/2022: Khổ ải qua đi, 3 con giáp này chào đón vận may, tình - tiền lên hương, vận trình thắm sắc, nửa đời sau giàu sang phú quý, chẳng biết đói khổ là gì

Giờ Sửu hôm nay 29/10, 3 con giáp này chào đón vận may, tình - tiền lên hương, vận trình khởi sắc hơn trước, nửa đời sau chẳng còn đói khổ.

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