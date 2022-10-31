Qua đêm nay, 31/10/2022: CÁT TINH ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', cát khí vây quanh, vận trình rực sáng, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào ngày mai Thứ Ba 01/11/2022, Tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Thân thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Hai người có thể chung tay vượt qua sóng gió.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Thân khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong thứ 3, người tuổi Thìn sẽ được Cát Tinh ban phước mà dẫn lối đến những bến bờ thành công. Con giáp nhanh chóng đạt được những lợi thành tựu ban đầu và thu về những khoản lợi như ý.

Chưa kể con đường thăng tiến của Thìn cũng được mở rộng không ngừng. Sự nghiệp của con giáp còn trở nên vững chắc hơn khi bao nhiêu khó khăn ập đến đều được quý nhân tương trợ, giúp đỡ hết mình.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày thứ Ba này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Dậu nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày thứ Ba này khá ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Những khó khăn trong công việc sẽ được giải tỏa nếu như con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Thay vì chỉ nghĩ ngợi, Chính Tài thần khuyên bạn nên tìm kiếm ý tưởng thông qua các cuốn sách hoặc người đi trước, sẽ khám phá ra vô số điều thú vị mà trước đó bản thân chưa từng biết tới.

Tình cảm: Về mặt tình cảm, tuổi Tuất may mắn có được nửa kia tâm đầu ý hợp và họ là chỗ dựa tuyệt vời cho bạn trong ngày mai. Những cặp đôi nên nhân cơ hội này hãy làm mới tình yêu của mình bằng những hoạt động chung như cùng đi học làm bánh, dọn dẹp nhà cửa,… để tăng sự tương tác và thấu hiểu giữa hai người.

Về mặt tình cảm, tuổi Tuất may mắn có được nửa kia tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo