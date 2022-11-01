Đúng 12h02p trưa nay 1/11/2022: Đầu tháng nhiều hỷ sự, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận tài lộc, vàng bạc bày ra trước mắt, của cải dư dôi, gia đạo sung túc viên mãn

Sự nghiệp: Những khó khăn trong công việc sẽ được giải tỏa nếu như con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Thay vì chỉ nghĩ ngợi, Chính Tài thần khuyên bạn nên tìm kiếm ý tưởng thông qua các cuốn sách hoặc người đi trước, sẽ khám phá ra vô số điều thú vị mà trước đó bản thân chưa từng biết tới.

Tình cảm: Về mặt tình cảm, tuổi Tuất may mắn có được nửa kia tâm đầu ý hợp và họ là chỗ dựa tuyệt vời cho bạn trong hôm nay. Những cặp đôi nên nhân cơ hội này hãy làm mới tình yêu của mình bằng những hoạt động chung như cùng đi học làm bánh, dọn dẹp nhà cửa,… để tăng sự tương tác và thấu hiểu giữa hai người.

Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên đã tạo được danh tiếng tốt, được nhiều người tin tưởng. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

Về mặt tình cảm, tuổi Tuất may mắn có được nửa kia tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi làm việc có kế hoạch nên rất biết cách sắp xếp thời gian cho công việc và cuộc sống của mình. Những thành công trước nay là điều không khó đạt được với Hợi. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, con giáp nên chú ý mở rộng mối quan hệ vì không biết chừng sẽ rất có lợi cho con đường thăng tiến của bạn trong thời gian tới.

Hỏa sinh Thổ, quý nhân của bạn có thể chính là người thân trong gia đình, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố.

Người tuổi Hợi làm việc có kế hoạch nên rất biết cách sắp xếp thời gian cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 1/11/2022 của 12 con giáp, người tuổi Tý có một ngày sự nghiệp tiến triển thuận lợi do được Tam Hội nâng đỡ. Bạn thậm chí có cơ may gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương sẽ giúp bạn khắc phục nhiều khó khăn còn tồn tại.

Nhân thời điểm này, bản mệnh cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp của mình. Nhờ mối quan hệ rộng rãi, bản mệnh có thể sẽ được giới thiệu cho nhiều cơ hội triển vọng trong tương lai, giúp ích cho quá trình thăng tiến.

Người đã lập gia đình có một nửa kia luôn quan tâm, thấu hiểu. Người ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn đối diện khó khăn và truyền động lực để bạn tiếp tục cố gắng. Nhờ có người ấy, cuộc sống của bạn cũng trở nên tươi đẹp hơn nhiều.

Người đã lập gia đình có một nửa kia luôn quan tâm, thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo