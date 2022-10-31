Bước qua ngày hôm nay 31/10/2022: Xua đuổi vận đen, 3 con giáp này may mắn tìm đến, hỷ sự rơi trước ngõ nhà, THẦN TÀI điểm mặt ban vàng bạc, làm ăn tấn tới, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 21:25

Bước qua ngày hôm nay, 31/10, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn tìm đến, hỷ sự trước ngõ, thần tài điểm mặt ban vàng bạc, của cải phủ phê, nhung lụa đài cát.

Tuổi Tý

Chuyện tiền bạc ngày ngày mai ngày 01/11/2022 với Tuổi Tý vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Tý có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho Tuổi Tý giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Bước qua ngày hôm nay 31/10/2022: Xua đuổi vận đen, 3 con giáp này may mắn tìm đến, hỷ sự rơi trước ngõ nhà, THẦN TÀI điểm mặt ban vàng bạc, làm ăn tấn tới, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra theo như mình mong muốn. Người tuổi này thực hiện việc nào cũng thực dễ dàng và thuận lợi, thậm chí là có thể đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi vào ngày Dậu Thìn nhị hợp. Song, quan trọng nhất vẫn là tự thân vận động thay vì trông chờ vào vận may quá nhiều.

Tài lộc: Vận trình tài lộc nhận tín hiệu tích cực. Nguồn thu nhập từ nhiều công việc khác nhau giúp con giáp này có được cuộc sống sung túc, đáng mơ ước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Cuộc sống hôn nhân hiện đang trải qua những tháng ngày ngọt ngào, lãng mạn. Dù công việc bận rộn đến đầu thì cả hai cũng sắp xếp để hâm nóng tình cảm với nhau.

Bước qua ngày hôm nay 31/10/2022: Xua đuổi vận đen, 3 con giáp này may mắn tìm đến, hỷ sự rơi trước ngõ nhà, THẦN TÀI điểm mặt ban vàng bạc, làm ăn tấn tới, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Vận trình tình cảm tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ 3 01/11/2022 này, Tuổi Tỵđược quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Đường tình duyên của Tuổi Tỵ ngày mai khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Tỵ và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tỵ trong ngày 1/11 diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Đây chính là cơ hội tốt để người tuổi này thể hiện năng lực cũng như sự khôn khéo trong lĩnh vực mà mình đang hoạt động. Ngoài ra, sự tín nhiệm từ cấp trên giúp con đường công danh của bản mệnh càng thêm rộng mở.

Bước qua ngày hôm nay 31/10/2022: Xua đuổi vận đen, 3 con giáp này may mắn tìm đến, hỷ sự rơi trước ngõ nhà, THẦN TÀI điểm mặt ban vàng bạc, làm ăn tấn tới, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Đường tình duyên của Tuổi Tỵ ngày mai khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay 31/10: Đầu tuần nhiều bất ngờ, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vận trình thăng hoa, tình - tiền đỏ thắm, gia đạo ấm êm, vợ chồng thêm gắn kết

Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay 31/10: Đầu tuần nhiều bất ngờ, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vận trình thăng hoa, tình - tiền đỏ thắm, gia đạo ấm êm, vợ chồng thêm gắn kết

Đúng 12h02p trưa nay 31/10, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vận trình thăng hoa, tình - tiền đỏ thắm, gia đạo ấm êm, vợ chồng hài hòa.

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