Đúng giờ Sửu ngày mai 2/11: NGỌC HOÀNG soi chiếu, tận tay ban tài lộc cho 3 con giáp này, bản mệnh bơi trong đống vàng, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có nhất một phương, điểm mặt trong danh sách đại gia

Ngày mai bất ngờ nho nhỏ sẽ khiến người tuổi Dậu cảm thấy mừng vui khôn xiết trong ngày có Thực Thần ghé thăm này. Nhất là khi tin vui này lại liên quan đến tiền bạc, có vẻ như túi tiền của con giáp đã đầy lên trông thấy rồi.

Mộc sinh Hỏa sẽ giúp hàn gắn những trái tim tổn thương vì hiểu lầm trước đó. Đôi bên tìm lại được cảm giác ngọt ngào khi đối diện và trò chuyện thẳng thắn để giải quyết mâu thuẫn. Mỗi lần như vậy, hai bạn lại càng thêm yêu và trân trọng đối phương nhiều hơn.

Nguyên nhân là bởi những khoản đầu tư tưởng chừng đã ngủ đông từ lâu, nay đã có khởi sắc mạnh mẽ và giúp con giáp này thu về một khoản lợi không hề nhỏ. Những người làm kinh doanh buôn bán cũng sẽ có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng gia tăng không ngừng.

Ngày mai bất ngờ nho nhỏ sẽ khiến người tuổi Dậu cảm thấy mừng vui khôn xiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày có Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Sửu có thể gặp được quý nhân trong sự nghiệp. Với sự nâng đỡ của đối phương, chỉ cần làm việc hiệu quả, không mắc sai lầm thì vẫn giữ vững được vị trí của mình. Kể cả kẻ xấu có nhòm ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn vì đã có người chỉ bạn đi đúng đường.

Ngày mai cũng là ngày tốt để Tuổi Sửu mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Trong ngày có Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Sửu có thể gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Tam Hợp che chở, người tuổi Hợi có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc nữa. Mọi việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi, bạn cứ ở nhà và chờ tin tốt đi nhé.

Chưa kể có Chính Quan trợ mệnh cũng giúp con giáp này ngày một tự tin hơn vào năng lực của chính mình. Bạn chẳng hề ngần ngại khi được giao thêm những trọng trách mới, lúc nào bạn cũng sẵn sàng tinh thần làm việc và cống hiến hết mình mà.

May mắn hơn Hỏa sinh Thổ cho thấy bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của những người thân yêu nhất. Thậm chí nửa kia của bạn là người ngoài cuộc tỉnh táo có thể đưa ra cho bạn những cách giải quyết vấn đề chính xác, đỡ tốn nhiều công sức.

May mắn hơn Hỏa sinh Thổ cho thấy bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của những người thân yêu nhất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo