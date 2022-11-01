Đúng giờ Tý ngày mai 2/11: TOP 3 con giáp ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài về tay, giàu nứt đố đổ vách, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa, chẳng sợ đói khổ về sau

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Thân có cơ hội được thăng quan tiến chức trong ngày mai. Tinh thần làm việc trách nhiệm cùng với khả năng ứng phó tốt trước những tình huống bất ngờ là yếu tố khiến lãnh đạo đánh giá bạn rất cao đấy.

Đào hoa vượng sắc, con giáp tuổi Thân sớm đắm chìm trong tình yêu trong ngày Hỏa Thổ tương sinh này. Sự hòa hợp giữa hai bạn khiến cho mọi người xung quanh không ngừng ghen tị. Người độc thân cũng tỏa ra một sức hút mạnh mẽ khiến không ít đối tượng tìm tới và bày tỏ tình cảm. Hãy lắng nghe trái tim mình và cho đối phương câu trả lời đi nhé.

Người tham gia thi cử cũng dễ dành được thành tích tốt, cốt là bạn tập trung vào làm bài thi để có thể phát huy đúng trình độ của mình. Kết quả của bạn có thể khiến cho những ban giám khảo khó tính tính nhất cũng phải ngạc nhiên.

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Thân có cơ hội được thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thái độ cởi mở hơn khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng mở lòng để đón nhận sự quan tâm của người khác. Có lẽ bạn sẽ sớm tìm được người phù hợp với bản thân mình thôi.

Người đã có gia đình dần biết cách trân trọng những gì mà mình đang có. Mỗi khi có công to việc lớn, bạn đều nhớ trao đổi, thảo luận với nửa kia. Cũng nhờ vậy, hai bạn tránh được nhiều hiểu lầm không đáng có, trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ.

Bước sang ngày thứ 4, người tuổi Hợi may mắn được Chính Ấn che chở nên sẽ có sự tập trung cao độ trong ngày mai. Nhờ vậy, bạn tạo ra năng suất và chất lượng công việc khá cao, nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

Bước sang ngày thứ 4, người tuổi Hợi may mắn được Chính Ấn che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tiếp nối tử vi ngày 1/11/2022 của 12 con giáp, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về đường tài lộc nhờ Thiên Tài tụ khí. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ tưởng như không thể đòi từ lâu. Song có nhiều tiền cũng đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, hãy biết tích lũy để đảm bảo cho tương lai.

Sự nghiệp không có gì đáng lo ngại nếu bạn vẫn duy trì được phong độ cố gắng của mình. Càng về cuối năm bạn càng không có thời gian để lơ là hay chểnh mảng nữa đâu. Đừng để nỗ lực trong cả năm thành công cốc chỉ vì những bất cẩn trong thời gian này.

Sự nghiệp không có gì đáng lo ngại nếu bạn vẫn duy trì được phong độ cố gắng của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo