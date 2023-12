Cuối tuần này công việc của tuổi Mão được lộc từ Thực Thần nên những người làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn những người khác. Hôm nay bạn được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm nhưng đó không phải ưu điểm duy nhất, bạn còn nhiều khả năng hơn thế nữa.

Nhờ cục diện hai hành Mộc tương hòa nên tình cảm bình ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi thấy tuổi Thìn hôm nay rất may mắn đường sự nghiệp nhờ Chính Quan nâng đỡ. Bạn hoặc người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Hôm nay là ngày cuối tuần bạn nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng tiếp tục chiến đấu.

Công việc, công ty gặp sự cố và bạn tình cờ có khả năng chuyên môn trong lĩnh vực này. Nhờ đó, bạn giải quyết được vấn đề mang lại lợi ích to lớn cho chông ty.

Vận tình cảm hài hòa nhờ có Tam Hội cục soi chiếu. Nhân ngày cuối tuần bạn và người ấy dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán, chai sạn vì không có thời gian riêng tư để hâm nóng ngọn lửa tình yêu của mình.

Vận tình cảm hài hòa nhờ có Tam Hội cục soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo đường sự nghiệp của tuổi Tị không có gì phải chê vì được Chính Tài hỗ trợ. Bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không phụ bạn. Những nỗ lực của Tị sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào danh sách nhân viên tốt của cơ quan.

Chuyện tình cảm của tuổi Tị hôm nay rất thuận lợi, hanh thông nhờ Mộc sinh Hỏa. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh bình an là may mắn rồi.

Thời gian này tài vận tươi sáng, thu nhập gia tăng từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh theo hướng khác.

Tử vi dự báo đường sự nghiệp của tuổi Tị không có gì phải chê vì được Chính Tài hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo