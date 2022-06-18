Tin vui sẽ đến với người tuổi Sửu vào 2 ngày cuối tuần này khi công danh sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này có thể được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới, vận trình thăng tiến đầy bất ngờ. Công sức nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp khiến bạn vui mừng ra mặt.

Tuy nhiên, lợi thế này có thể khiến bạn bị gièm pha nhưng không cần thiết phải quan tâm tới những lời ganh tị vô thưởng vô phạt đó. Càng ngồi ở vị trí cao càng dễ đón nhận những sự công kích từ kẻ tiểu nhân, việc bạn cần làm là không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng năng lực cho bản thân để ngày càng tiến xa hơn, không để bất cứ điều gì cản đường.

Đặc biệt trong thứ 7 ngày 18/6/2022, may mắn đừng về phía Sửu giúp bạn gặt hái được kha khá thành tựu vẻ vang. Bạn nên tận dụng tối đa lợi thế hiện tại để giành lấy phần thắng về phía mình.

Tin vui sẽ đến với người tuổi Sửu vào 2 ngày cuối tuần này khi công danh sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cũng là một trong những con giáp dễ gặt hái thành công cuối tuần này (18-19/6), tuổi Ngọ có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Đây là thời gian bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ.

Công việc thuận lợi, nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp con giáp này thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Sau bao lâu chờ đợi cơ hội tốt đến với mình, cuối cùng con giáp này đã nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên.

Đây là thời gian tuyệt vời đối với vận trình công danh của tuổi này. Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn thì cũng rất lý tưởng để hiện thực hóa kế hoạch ấp ủ của mình.

Công việc thuận lợi, nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp con giáp này thoải mái hơn trong việc chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi cuối tuần, nhờ cát tinh tương trợ, tuổi Mùi có thể thoải mái phát huy năng lực như “cá gặp nước” trong lĩnh vực công việc bản thân đang theo đuổi. Bạn luôn biết cách làm việc linh hoạt và xoay chuyển tình thế tùy theo hoàn cảnh, không mấy khi lúng túng.

Có thể nói, đây là một năng lực đặc biệt của bạn bởi không phải ai cũng có khả năng ứng biến với những tình huống bất ngờ xuất sắc như vậy. Hãy tận dụng ưu điểm này của mình để gây ấn tượng với cấp trên, giúp đường tiến thân càng thêm rộng mở.

Thời điểm này bản mệnh gặp nhiều may mắn, quý nhân khi cần thiết sẽ xuất hiện hỗ trợ trên bạn mọi phương diện. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực cũng như phong độ như hiện tại thì nhất định sẽ có thể tiến rất xa trong tương lai. Vận trình đang lên, con giáp này làm gì cũng thành công.

Thời điểm này bản mệnh gặp nhiều may mắn, quý nhân khi cần thiết sẽ xuất hiện hỗ trợ trên bạn mọi phương diện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo