Cuối ngày mai 18/6: Những con giáp này may mắn gõ cửa, xui xẻo tan biến, dữ hóa điềm lành, thu nhập tăng vù vù, tình duyên biến chuyển tích cực

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 09:25

Tử vi dự đoán cuối ngày mai 18/6, những con giáp này may mắn tràn đầy, tài lộc gõ cửa, tình duyên biến chuyển tốt đẹp.

Tuổi Sửu

Tam Hợp tương trợ cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu thêm phần hanh thông, thuận lợi. Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch đâu đó thì hôm nay là ngày bạn cùng một nửa của mình nên dành thời gian bàn bạc, lên kế hoạch chuẩn bị. 

Thực Thần dự báo một ngày mà ai đó sẽ đem đến cho con giáp tuổi Sửu những thông tin không được thú vị cho lắm, thậm chí phải khiến cho bạn trăn trở suy nghĩ khá nhiều. May mắn thay là sau khi đi qua những cảm xúc đó thì bạn sẽ bình tâm lại để suy nghĩ mọi việc tích cực hơn.

Ngũ hành tương sinh cho thấy vấn đề tiền bạc lúc này thuận lợi, bạn đủ đảm bảo thu và chi được cân đối. Bản mệnh nhờ đó mà cảm thấy rất an tâm và có cảm giác an toàn. 

Cuối ngày mai 18/6: Những con giáp này may mắn gõ cửa, xui xẻo tan biến, dữ hóa điềm lành, thu nhập tăng vù vù, tình duyên biến chuyển tích cực - Ảnh 1
Tam Hợp tương trợ cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu thêm phần hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tiếp nối tử vi ngày 18/6/2022, ngày mai Chính Ấn tạo cơ hội để con giáp tuổi Dần được ưu ái và ghi nhận công sức ở nơi công sở, mọi điều kiện thuận lợi giúp bạn có cơ hội ghi điểm. Tuy nhiên dường như bạn lại quá lạm dụng việc này, đến mức ôm đồm quá nhiều trách nhiệm không nằm trong khả năng, và rồi mệt mỏi đấy.

Có khá nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh, do đó đừng làm việc gì quá sức bạn nhé. Hơn nữa, bạn cần tìm cách điều chỉnh lại cách mua sắm hiện tại vì bạn đang có dấu hiệu tiêu xài hoang phí rồi đấy nhé.

Theo xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú thì hôm nay khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt. Bản mệnh lưu ý là kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường (đóng hòm để sẵn). 

Cuối ngày mai 18/6: Những con giáp này may mắn gõ cửa, xui xẻo tan biến, dữ hóa điềm lành, thu nhập tăng vù vù, tình duyên biến chuyển tích cực - Ảnh 2
Chính Ấn tạo cơ hội để con giáp tuổi Dần được ưu ái và ghi nhận công sức ở nơi công sở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi thứ bảy ngày 18/6/2022, Thực Thần hỗ trợ cho mọi thứ diễn ra xung quanh con giáp tuổi Mùi trở nên dễ chịu, hài hòa hơn. Ai đó vốn thông thường sống khép kín bỗng trở nên cởi mở hơn rất nhiều ngày hôm nay. Họ dường như muốn có được sự quan tâm của mọi người. Vậy thì bạn hãy trao cho họ cơ hội đó nhé. 

Thổ - Kim tương sinh có thể mang tới tin vui về sức khỏe cho bản mệnh, bạn cảm nhận rõ những thay đổi tích cực trong cơ thể mình, ăn ngon miệng hơn và ngủ cũng sâu hơn. Nhờ thế mà da của bạn cũng mịn màng, tươi tắn hơn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 9 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. 

Cuối ngày mai 18/6: Những con giáp này may mắn gõ cửa, xui xẻo tan biến, dữ hóa điềm lành, thu nhập tăng vù vù, tình duyên biến chuyển tích cực - Ảnh 3
Thổ - Kim tương sinh có thể mang tới tin vui về sức khỏe cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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