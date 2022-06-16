Sau 18h hôm nay 16/6: Những con giáp này vận may đeo bám, phúc khí vây quanh, bản mệnh nhiều niềm vui, hỷ sự tìm đến cửa, nửa cuối năm sung túc an vui

Người tuổi Sửu được Chính Ấn nâng đỡ để tránh phạm những sai lầm trong ngày này. Người đang tìm việc có thể có được sự giúp đỡ của gia đình, người thân. Hãy lựa chọn cuộc sống ổn định, điều chỉnh lý tưởng theo hướng thực tế và sáng suốt hơn.

Tam Hội cũng là cơ hội để cân bằng và cải thiện các mối quan hệ của mình với đồng nghiệp, cấp trên. Đừng để những xung đột làm tổn thương cả hai phía, khiến hai bên khó tương tác trong công việc.

Công việc, sự nghiệp hanh thông, lãnh đạo ấn tượng tốt về bạn. Bạn nghiêm túc hoàn thành công việc và báo cáo đầy đủ. Sửu sắp trở thành cánh tay phải của lãnh đạo.

Công việc, sự nghiệp hanh thông, lãnh đạo ấn tượng tốt về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 16/6/2022 của 12 con giáp, Thiên Tài xuất hiện trong cung tài lộc thôi thúc người tuổi Dần kiếm tiền, làm giàu. Đồng thời, nó cũng khiến bạn chi tiêu nhiều hơn để chống lại những tác động tiêu cực từ thế giới bên ngoài.

Ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định. Con giáp này cần linh động, linh hoạt hơn trong quá trình làm việc nhóm với đồng nghiệp, cấp trên. Hãy cải thiện điều này để công việc được thuận lợi, suôn sẻ.

Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay phù hợp để hàn gắn tình cảm với một nửa của mình. Bạn không chỉ nói mà nên có những hành động thể hiện sự hối lỗi của mình thì đối phương mới mở lòng cho bạn.

Ngày thứ Năm, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thiên Ấn ghé thăm mang lại sự trợ giúp, hôm nay ai đó sẽ đưa cho con giáp tuổi Thìn một lời khuyên giá trị, giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian, công sức, thậm chí còn giúp bạn củng cố hình ảnh của mình theo hướng tích cực hơn. Đừng quên dành cho họ lời cảm ơn nhé.

Sự nghiệp: Bạn có thể dễ dàng đưa ra ý tưởng, đề xuất có khả năng thành hiện thực, đồng thời sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy rằng bạn rất tuyệt vời.



Tam Hợp mang lại phút giây thảnh thơi, an bình bên một nửa yêu thương nhờ đó mà cả hai cảm nhận rõ sự gắn kết. Nếu có thể, hãy cùng gặp gỡ các cặp đôi khác hoặc cùng tổ chức một buổi picnic để gia tăng trải nghiệm cho cả hai.

Tam Hợp mang lại phút giây thảnh thơi, an bình bên một nửa yêu thương nhờ đó mà cả hai cảm nhận rõ sự gắn kết - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo