Đồng hồ điểm 12h ngày mai 17/6: Những con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, tình duyên đỏ thắm, cực kì thăng hoa, viên mãn

Sửu trong ngày 17/6 cũng có Thương Quan tọa mệnh, khiến cục diện sự nghiệp và tài chính của bạn trở nên hanh thông hơn ngày thường. Khác với mọi ngày, con giáp này đã có thể thể hiện được năng lực và sự quyết đoán của mình khi làm việc. Bạn đã bắt đầu hành động nhiều hơn thay vì chỉ suy nghĩ và dám hiện thực hóa những suy tính của mình.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình yêu vẫn luôn mang tới cho người trong cuộc thứ cảm xúc ngọt ngào không gì sánh được. Nhưng bản mệnh chớ nên chủ quan nghĩ rằng đã yêu nhau lâu thì không cần phải vun vén tình cảm mỗi ngày.

Ngày mai là ngày tốt để Sửu có thể bắt tay vào những dự định, kế hoạch lớn mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng vận Thương Quan cũng khiến con giáp này trở nên khá kiêu ngạo và ương bướng. Đây sẽ là nhược điểm mà bạn nên khắc phục nếu muốn bước đến thành công.

Sửu trong ngày 17/6 cũng có Thương Quan tọa mệnh, khiến cục diện sự nghiệp và tài chính của bạn trở nên hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có vẻ như mọi vận trình của Thìn đang gặp rất nhiều thuận lợi và may mắn trong thứ Sáu này. Những kế hoạch và dự tính của Thìn đều diễn ra như mong muốn, khiến con giáp này đạt được nhiều “trái ngọt” trong công việc. Bản thân Thìn luôn có thái độ làm việc tốt và hành vi chính trực nên được đồng nghiệp tôn trọng và yêu quý. Chính những người đồng nghiệp này sẽ hỗ trợ và giúp đỡ thìn ở nhiều mặt trong con đường sự nghiệp sau này.

Người tuổi Thìn được Thần Tài trợ mệnh nên công việc kinh doanh, làm ăn hay hợp tác đều “lên như diều gặp gió”, tiền bạc trở nên rủng rỉnh và kinh tế cũng khấm khá nhờ những công việc tay trái. Con giáp này đang gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân trong thời gian qua.

Vận trình tình cảm đón nhiều tin vui. Người tuổi Thìn cần chủ động chia sẻ, bày tỏ cảm xúc của mình để tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn với người ấy. Coi trọng cách ăn nói, cư xử của mình cũng là để tránh đi những mâu thuẫn không mong muốn.

Người tuổi Thìn được Thần Tài trợ mệnh nên công việc kinh doanh, làm ăn hay hợp tác đều “lên như diều gặp gió” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của người tuổi Ngọ dự đoán, ngày mai bạn sẽ trải qua một ngày khá yên bình, không có quá nhiều sự biến động trong thứ Sáu này.

Vận trình sự nghiệp gặp Chính Ấn, tuổi Ngọ sẽ nhanh chóng nắm bắt và giải quyết nhanh chóng những vấn đề xảy ra trong công việc, cộng thêm sự hỗ trợ từ quý nhân khiến kết quả đạt được tốt đẹp hơn mong đợi.

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ gặp Thương Quan. Cục diện này chủ một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Một mặt khác của vận Thương Quan nếu tọa ở phương diện tài lộc thì thường thiên về mặt cạnh tranh trong làm ăn. Đôi lúc công việc làm ăn kinh doanh sẽ không tốt do thua thiệt với đối thủ.

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ gặp Thương Quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo