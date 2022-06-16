Đồng hồ điểm 12h ngày mai 17/6: Những con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, tình duyên đỏ thắm, cực kì thăng hoa, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 07:25

Tử vi dự đoán đúng 12h ngày mai 17/6, may mắn vây quanh 3 con giáp này, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, nửa đời sau ngập trong nhung lụa.

Tuổi Sửu

Sửu trong ngày 17/6 cũng có Thương Quan tọa mệnh, khiến cục diện sự nghiệp và tài chính của bạn trở nên hanh thông hơn ngày thường. Khác với mọi ngày, con giáp này đã có thể thể hiện được năng lực và sự quyết đoán của mình khi làm việc. Bạn đã bắt đầu hành động nhiều hơn thay vì chỉ suy nghĩ và dám hiện thực hóa những suy tính của mình.

Ngày mai là ngày tốt để Sửu có thể bắt tay vào những dự định, kế hoạch lớn mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng vận Thương Quan cũng khiến con giáp này trở nên khá kiêu ngạo và ương bướng. Đây sẽ là nhược điểm mà bạn nên khắc phục nếu muốn bước đến thành công.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình yêu vẫn luôn mang tới cho người trong cuộc thứ cảm xúc ngọt ngào không gì sánh được. Nhưng bản mệnh chớ nên chủ quan nghĩ rằng đã yêu nhau lâu thì không cần phải vun vén tình cảm mỗi ngày.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 17/6: Những con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, tình duyên đỏ thắm, cực kì thăng hoa, viên mãn - Ảnh 1
Sửu trong ngày 17/6 cũng có Thương Quan tọa mệnh, khiến cục diện sự nghiệp và tài chính của bạn trở nên hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có vẻ như mọi vận trình của Thìn đang gặp rất nhiều thuận lợi và may mắn trong thứ Sáu này. Những kế hoạch và dự tính của Thìn đều diễn ra như mong muốn, khiến con giáp này đạt được nhiều “trái ngọt” trong công việc. Bản thân Thìn luôn có thái độ làm việc tốt và hành vi chính trực nên được đồng nghiệp tôn trọng và yêu quý. Chính những người đồng nghiệp này sẽ hỗ trợ và giúp đỡ thìn ở nhiều mặt trong con đường sự nghiệp sau này.

Người tuổi Thìn được Thần Tài trợ mệnh nên công việc kinh doanh, làm ăn hay hợp tác đều “lên như diều gặp gió”, tiền bạc trở nên rủng rỉnh và kinh tế cũng khấm khá nhờ những công việc tay trái. Con giáp này đang gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân trong thời gian qua.

Vận trình tình cảm đón nhiều tin vui. Người tuổi Thìn cần chủ động chia sẻ, bày tỏ cảm xúc của mình để tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn với người ấy. Coi trọng cách ăn nói, cư xử của mình cũng là để tránh đi những mâu thuẫn không mong muốn.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 17/6: Những con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, tình duyên đỏ thắm, cực kì thăng hoa, viên mãn - Ảnh 2
Người tuổi Thìn được Thần Tài trợ mệnh nên công việc kinh doanh, làm ăn hay hợp tác đều “lên như diều gặp gió” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của người tuổi Ngọ dự đoán, ngày mai bạn sẽ trải qua một ngày khá yên bình, không có quá nhiều sự biến động trong thứ Sáu này.

Vận trình sự nghiệp gặp Chính Ấn, tuổi Ngọ sẽ nhanh chóng nắm bắt và giải quyết nhanh chóng những vấn đề xảy ra trong công việc, cộng thêm sự hỗ trợ từ quý nhân khiến kết quả đạt được tốt đẹp hơn mong đợi.

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ gặp Thương Quan. Cục diện này chủ một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Một mặt khác của vận Thương Quan nếu tọa ở phương diện tài lộc thì thường thiên về mặt cạnh tranh trong làm ăn. Đôi lúc công việc làm ăn kinh doanh sẽ không tốt do thua thiệt với đối thủ.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 17/6: Những con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, tình duyên đỏ thắm, cực kì thăng hoa, viên mãn - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ gặp Thương Quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi tháng 7 âm lịch: 3 con giáp này cẩn thận hung tinh, xui rủi đủ đường, kẻ tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an, tình duyên rạn nứt

Tử vi tháng 7 âm lịch: 3 con giáp này cẩn thận hung tinh, xui rủi đủ đường, kẻ tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an, tình duyên rạn nứt

Tháng 7 cô hồn, âm khí khá năng, những con giáp này cẩn thận xui rủi đủ đường, kẻ tiểu nhân quấy phá, công danh lao dốc, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 32 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 32 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 47 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026