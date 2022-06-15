Tử vi tháng 7 âm lịch: TAM HỢP tương trợ, THẦN PHẬT giúp sức, TOP 3 con giáp sự nghiệp đi lên, tài lộc khởi sắc, tiền tài rủng rỉnh, gia đạo ấm êm, tình duyên nhiều điểm sáng

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 13:34

Tử vi dự đoán tháng 7 âm lịch này, nhờ có tam hợp tương trợ, thần phật giúp sức mà những con giáp này công danh đi lên, tài lộc khởi sắc, tình duyên vụt sáng, gia đạo ấm êm.

Tuổi Tý

Xem tử vi tháng 7/2022 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Tý đang có những điểm sáng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Mặc cho đây là tháng Cô hồn – tháng đầy sự xui rủi theo tư tưởng dân gian, tuổi Tý vẫn đạt được những thành tựu rực rỡ xứng đáng với nỗ lực bạn đã bỏ ra.

Nhờ sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp Thái Tuế, lại thêm Nguyện Lệnh lâm đất “Thai”, những chú Chuột đang bước vào thời kỳ ổn định khi mọi khó khăn đều đã được khắc phục ổn thỏa, các plan đều tiến triển theo đúng tính toán của bản mệnh, vận trình hanh thông đầy hứa hẹn.

Về phương diện tài lộc, Bán Hợp giúp các plan hợp tác làm ăn của con giáp này diễn ra nhẹ nhõm, nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ các mối nhân duyên tốt đẹp trong tháng, hầu như các thời dịp tiền nong của bản mệnh đều tới từ người xung quanh. Với những người làm việc về kinh tế, quản lý thì bạn sẽ củng cố vững chắc hơn cho khối tải sản của mình nhờ mối làm ăn thân thiết.

Tử vi tháng 7 âm lịch: TAM HỢP tương trợ, THẦN PHẬT giúp sức, TOP 3 con giáp sự nghiệp đi lên, tài lộc khởi sắc, tiền tài rủng rỉnh, gia đạo ấm êm, tình duyên nhiều điểm sáng - Ảnh 1
Bán Hợp giúp các plan hợp tác làm ăn của con giáp này diễn ra nhẹ nhõm, nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tháng 7 âm lịch là lúc tuổi Hợi có nhiều may mắn trong công việc, do đó, hãy tập trung vào sự nghiệp trong giai đoạn này bằng cách nỗ lực và chủ động nhiều hơn nhé. Dù bạn có thể chưa gặt hái được nhiều thành quả tài chính thì cũng hãy cố gắng hơn vì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho công việc của bạn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn sẽ thành công.

Tình cảm gia đình ngày càng khăng khít, hòa hợp. Tuy nhiên, do đào hoa vượng nên bản mệnh cũng nên tiết chế xúc cảm kẻo vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình. Nhất là cần thận trọng với các mối quan hệ xã giao, tránh để đối phương không hiểu rõ ranh giới mà gây ra chuyện hiểu nhầm, thị phi.

Về sức khỏe, tin mừng là thể trạng của tuổi Hợi trong tháng 7/20222 âm lịch này vẫn khá ổn định nhờ bạn biết cách duy trì chính sách tập luyện hợp lý và sinh hoạt điều độ.

Tử vi tháng 7 âm lịch: TAM HỢP tương trợ, THẦN PHẬT giúp sức, TOP 3 con giáp sự nghiệp đi lên, tài lộc khởi sắc, tiền tài rủng rỉnh, gia đạo ấm êm, tình duyên nhiều điểm sáng - Ảnh 2
Tình cảm gia đình ngày càng khăng khít, hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi tháng 7/2022 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Tỵ được quý nhân Lục Hợp nâng đỡ, vận trình có nhiều chuyển biến tích cực về nhiều mặt dù đang là tháng Cô hồn. Tuy cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn nằm ở đúng vị trí vốn có của nửa, bản mệnh ít phải lao tâm khổ tứ.

Lại thêm Nguyệt Lệnh lâm Lâm Quan, một vài trở ngại, khó khăn trong công việc cũng dần được tháo gỡ. Thậm chí một vài đầu mục công việc trước đó bị tồn đọng, nay sẽ được khơi thông, hứa hẹn kết quả ngạc nhiên.

Người đã có nửa kia thì chuyện yêu đương khá ngọt ngào, quý nhân Nhị Hợp luôn xuất hiện giúp hai bạn hòa giải các thắc mắc. Trải qua sóng gió, mối quan hệ của hai bạn sẽ càng khăng khít hơn, miễn là đôi trái tim luôn hướng về nhau.

Tử vi tháng 7 âm lịch: TAM HỢP tương trợ, THẦN PHẬT giúp sức, TOP 3 con giáp sự nghiệp đi lên, tài lộc khởi sắc, tiền tài rủng rỉnh, gia đạo ấm êm, tình duyên nhiều điểm sáng - Ảnh 3
Người đã có nửa kia thì chuyện yêu đương khá ngọt ngào, quý nhân Nhị Hợp luôn xuất hiện giúp hai bạn hòa giải các thắc mắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 16/6: THẦN TÀI mở kho bạc, những con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt hỷ sự, sự nghiệp vụt sáng, tài chính lập đỉnh, nhân duyên bền chặt

Cuối ngày mai 16/6: THẦN TÀI mở kho bạc, những con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt hỷ sự, sự nghiệp vụt sáng, tài chính lập đỉnh, nhân duyên bền chặt

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 16/6, những con giáp này chuẩn bị đón nhiều tin vui, lộc lá tới tấp, sự nghiệp vụt sáng, tình - tiền thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 40 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10