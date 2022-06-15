Tử vi tháng 7 âm lịch: TAM HỢP tương trợ, THẦN PHẬT giúp sức, TOP 3 con giáp sự nghiệp đi lên, tài lộc khởi sắc, tiền tài rủng rỉnh, gia đạo ấm êm, tình duyên nhiều điểm sáng

Xem tử vi tháng 7/2022 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Tý đang có những điểm sáng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Mặc cho đây là tháng Cô hồn – tháng đầy sự xui rủi theo tư tưởng dân gian, tuổi Tý vẫn đạt được những thành tựu rực rỡ xứng đáng với nỗ lực bạn đã bỏ ra.

Về phương diện tài lộc, Bán Hợp giúp các plan hợp tác làm ăn của con giáp này diễn ra nhẹ nhõm, nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ các mối nhân duyên tốt đẹp trong tháng, hầu như các thời dịp tiền nong của bản mệnh đều tới từ người xung quanh. Với những người làm việc về kinh tế, quản lý thì bạn sẽ củng cố vững chắc hơn cho khối tải sản của mình nhờ mối làm ăn thân thiết.

Nhờ sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp Thái Tuế, lại thêm Nguyện Lệnh lâm đất “Thai”, những chú Chuột đang bước vào thời kỳ ổn định khi mọi khó khăn đều đã được khắc phục ổn thỏa, các plan đều tiến triển theo đúng tính toán của bản mệnh, vận trình hanh thông đầy hứa hẹn.

Bán Hợp giúp các plan hợp tác làm ăn của con giáp này diễn ra nhẹ nhõm, nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tháng 7 âm lịch là lúc tuổi Hợi có nhiều may mắn trong công việc, do đó, hãy tập trung vào sự nghiệp trong giai đoạn này bằng cách nỗ lực và chủ động nhiều hơn nhé. Dù bạn có thể chưa gặt hái được nhiều thành quả tài chính thì cũng hãy cố gắng hơn vì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho công việc của bạn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn sẽ thành công.

Tình cảm gia đình ngày càng khăng khít, hòa hợp. Tuy nhiên, do đào hoa vượng nên bản mệnh cũng nên tiết chế xúc cảm kẻo vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình. Nhất là cần thận trọng với các mối quan hệ xã giao, tránh để đối phương không hiểu rõ ranh giới mà gây ra chuyện hiểu nhầm, thị phi.

Về sức khỏe, tin mừng là thể trạng của tuổi Hợi trong tháng 7/20222 âm lịch này vẫn khá ổn định nhờ bạn biết cách duy trì chính sách tập luyện hợp lý và sinh hoạt điều độ.

Tình cảm gia đình ngày càng khăng khít, hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi tháng 7/2022 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Tỵ được quý nhân Lục Hợp nâng đỡ, vận trình có nhiều chuyển biến tích cực về nhiều mặt dù đang là tháng Cô hồn. Tuy cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn nằm ở đúng vị trí vốn có của nửa, bản mệnh ít phải lao tâm khổ tứ.

Lại thêm Nguyệt Lệnh lâm Lâm Quan, một vài trở ngại, khó khăn trong công việc cũng dần được tháo gỡ. Thậm chí một vài đầu mục công việc trước đó bị tồn đọng, nay sẽ được khơi thông, hứa hẹn kết quả ngạc nhiên.

Người đã có nửa kia thì chuyện yêu đương khá ngọt ngào, quý nhân Nhị Hợp luôn xuất hiện giúp hai bạn hòa giải các thắc mắc. Trải qua sóng gió, mối quan hệ của hai bạn sẽ càng khăng khít hơn, miễn là đôi trái tim luôn hướng về nhau.

Người đã có nửa kia thì chuyện yêu đương khá ngọt ngào, quý nhân Nhị Hợp luôn xuất hiện giúp hai bạn hòa giải các thắc mắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo