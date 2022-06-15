Sau 18h ngày mai 16/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, vận trình những con giáp này kém hanh thông, gia đạo có chuyện buồn, bản mệnh xui rủi bủa vây, tình duyên xuống dốc

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra gặp trở ngại, trắc trở. Tai họa có thể ập đến nếu con giáp này vẫn không sửa đổi bản tính nóng vội và sự bốc đồng của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm của Mão có phần sa sút. Bản mệnh vì quá mải mê với công việc nên quên mất sự tồn tại của đối phương. Điều này nếu không khắc phục sớm, mối quan hệ giữa của hai người có khả năng rạn nứt cao.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của người tuổi này gặp phải Tỉ Kiên thần sát nên mất đi nhiều cơ hội kiếm tiền, do đó cần học cách tiết kiệm ngay từ bây giờ để không bị thâm hụt tài chính của mình.

Vận trình tài lộc của người tuổi này gặp phải Tỉ Kiên thần sát nên mất đi nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra không hề dễ dàng. Trong quá trình làm việc, con giáp này phải thật tỉnh táo mới có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất, đồng thời đừng để lợi ích che mờ mắt mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có biến động, Người tuổi này cần nên tích lũy số tiền mà mình kiếm được ngay từ bây giờ để đề phòng những chuyện phát sinh cần sử dụng đến tiền bạc,

Tình cảm: Vận trình tình cảm của Tỵ, nảy sinh mâu thuẫn liên tục khiến không khí gia đình khá căng thẳng, ngột ngạt. Hãy khắc phục tình trạng này ngay để mọi việc không trở nên không quá tồi tệ.

Vận trình tình cảm của Tỵ, nảy sinh mâu thuẫn liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra khá vất vả, gian nan do bản tính cố chấp của mình. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh nhìn lại bản thân mình trong thời gian vừa qua.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của người tuổi này có chiều hướng giảm sút. Bản mệnh cần hạn chế mua những món đồ xa xỉ, đồng thời lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh bị thất thoát tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm mâu thuẫn triền miên, không khí gia đình càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Nếu không có động thái để khắc phục những điều này thì e rằng mọi thứ sẽ chóng trở nên tồi tệ.

Vận trình tài lộc của người tuổi này có chiều hướng giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo