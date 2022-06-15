Tử vi tháng 7 âm lịch: 3 con giáp này cẩn thận hung tinh, xui rủi đủ đường, kẻ tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp lao dốc, gia đạo bất an, tình duyên rạn nứt

Tử vi tháng 7 âm, tuổi Thìn không được may mắn bởi thời gian này thu nhập sẽ không hề khá hơn trước nhưng các khoản chi lại ồ ạt kéo đến khiến túi tiền của bản mệnh chẳng mấy chốc mà cạn kiệt, cuộc sống rơi vào túng thiếu.

Tháng 7 âm lịch, âm khí tràn trề, chúng ta nên nghỉ ngơi điều độ, dưỡng dương khí trong mình. Đây là khoảng thời gian giao hòa giữa tiết Đại Thử và Tiểu Thử, thời tiết oi nóng tạo điều kiện cho dịch bệnh lan tràn. Những người tuổi Thìn có tiền sử về bệnh tim hoặc bệnh về máu thì nên ngủ đủ giấc, giữ phòng ốc sạch sẽ thoáng mát.

Không những thế, tuổi Thìn dễ gặp hoạ tiểu nhân trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Với những người độc thân vẫn trung thành với cái mác FA đã đành thì chuyện tình cảm của các cặp đôi tuổi Thìn cũng gặp phải trục trặc, dễ bị kẻ thứ 3 chen ngang khó lòng êm ấm. Lời khuyên cho tuổi Thìn là hãy bình tĩnh, duy trì mối quan hệ tốt với những người xung quanh, tránh gây mâu thuẫn.

Tháng 7 âm lịch, âm khí tràn trề, chúng ta nên nghỉ ngơi điều độ, dưỡng dương khí trong mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tháng Bính Thân này, đường công danh của người tuổi Mùi có khá nhiều biến động, bạn sẽ phải rất vất vả để giữ mọi chuyện nằm trong tầm kiểm tra của mình. Bản mệnh cần phải kiên trì trên đoạn đường của mình, đừng vội bỏ cuộc.

Do Nguyệt Lệnh lâm đất “Suy”, vận khí khá bất ổn. Con giáp này có thể sẽ phải khá vất vả khi đương đầu với khá nhiều thách thức trong tháng này. Bản mệnh như bị cuốn vào một guồng quay chuyển động liên tục, khó mà ngồi yên một chỗ. Dù thường ngày bạn có tâm lý an toàn và ổn định thì cũng sẽ bị vận trình xúc tiến để liên tục tiến về phía trước và buộc phải hành động.

Bên cạnh đó, rất có thể tuổi Mùi sẽ vướng hạn tiểu nhân quấy quả, gây khó khăn cho họ. Vì thế, đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của họ, bình tĩnh chờ cơ hội tốt và không gây mâu thuẫn là những lời khuyên cho tuổi Mùi trong tháng cô hồn.

Do Nguyệt Lệnh lâm đất “Suy”, vận khí khá bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời điểm này rất cần bản mệnh duy trì thái độ điềm tĩnh, điềm đạm, “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” để cân đối vận khí, sẵn sàng đương đầu và đương đầu với mọi thứ xảy đến, từ đó mới có thể đón lành tránh dữ. Dẫu biết rằng Ngọ Hỏa nóng nảy, vội vàng, phá cách nhưng nên tiết chế lại thì thành công mới nhanh đến.

Ngoài ra, Dịch Mã động tinh xuất hiện mang theo dấu hiệu về sự thay đổi, dịch chuyển khá nhiều trong công việc. Bản mệnh tất bật chạy đôn chạy đáo xử lý các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, nếu việc dịch chuyển này là thiết yếu và giúp ích cho công việc thì đó cũng có thể là một thời dịp không tồi giành cho bạn.

Về tài lộc, tài vận của con giáp này có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng trong tháng này. Tháng không có tài tinh cao chiếu, lại bị hung tinh Kiếp Tài thúc đẩy, tài khí bị tác động nặng nề, chi nhiều hơn thu, vẫn có khoản tiền kiếm được nhưng hầu như không giữ được, có rồi lại hết. Một vài giao dịch tài chính trong tháng cũng bị trì hoãn.

Trong tháng vận quý nhân ít mà tiểu nhân lại nhiều, đặc biệt dân gian còn tư tưởng tháng 7 âm lịch là tháng Cô hồn, rất dễ gặp xui xẻo. Tuổi Ngọ nên thận trọng trong các hạng mục đầu tư, chớ nên nghe lời chèo kéo bùi tai mà vội dốc hết tiền trong túi cho đối phương.

Trong tháng vận quý nhân ít mà tiểu nhân lại nhiều, đặc biệt dân gian còn tư tưởng tháng 7 âm lịch là tháng Cô hồn, rất dễ gặp xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo