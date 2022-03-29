Đúng 10 ngày đầu tháng 4/2022, những con giáp sau GIÀU CHẠM NÓC, sự nghiệp phất cao, tiền lớn, tiền nhỏ đều 'không mời mà đến'

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 21:31

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "giàu chạm nóc", sự nghiệp phất cao, tiền lớn, tiền nhỏ đều "không mời mà đến" trong 10 ngày đầu tháng 4/2022

Tuổi Sửu

Trong 10 ngày đầu của tháng 4/2022, con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều điềm lành và phú quý ngập tràn. Bạn còn được may mắn vây quanh, một số người xây cầu, mở đường để vận may giàu có lên một tầm cao mới. Sự nghiệp phát triển vô cùng suôn sẻ, tinh thần phấn chấn, tài lộc cũng thăng tiến, gia đình vàng bạc rủng rỉnh, cả ngày giàu sang hạnh phúc đáng ghen tị.

Bên cạnh đó, người tuổi Sửu còn cực kỳ may mắn về tinh duyên. Nếu như bạn còn "cô đơn lẻ bóng" thì đây là cơ hội để bạn đi tìm kiếm tình duyên đích thực. Nếu đã có một nửa thì càng thêm gắn bó viên mãn hơn.

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Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều điềm lành và phú quý ngập tràn trong 10 ngày đầu của tháng 4 - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặp may mắn về mọi mặt, đặc biệt là vận may về sự nghiệp. Dù là nhân viên văn phòng hay chủ doanh nghiệp, bạn đều có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền, chỉ cần bạn an tâm làm việc là có thể thu lại lợi nhuận như ý. Công việc khó khăn không uổng công, gặp nhiều chuyện vui, tiền bạc rủng rỉnh.

Ngoài ra, không chỉ tích góp được khoản tiền lớn mà còn xây dựng được sự nghiệp viên mãn, càng về sau càng tìm được cơ hội tốt, mọi thứ sẽ thăng hoa theo một cách mà con giáp này không ngờ.

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Người tuổi Thìn sẽ gặp may mắn về mọi mặt trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn trong 10 ngày đầu của tháng 4 năm nay. Đây cũng là yếu tố giúp bạn có một thời gian thăng hoa trong sự nghiệp. Do đó, bạn hãy chuẩn bị tinh thần khi vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, mọi khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó, bạn còn gặp được quý nhân, được hậu thuẫn và tạo cơ hội để làm giàu. 

Đáng chú ý là những người tuổi Tuất còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi lứa nên mặn nồng, thắm thiết.

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Người tuổi Tuất có sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "chạm trúng mỏ vàng", tiền đổ về túi "nhiều như thác đổ", tình duyên thăng hoa trong 9 ngày đầu của tháng 4/2022.

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