Tử vi 3 ngày tới (30/3-1/4), sao Thái Âm chiếu mệnh, những con giáp sau đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 21:15

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng trong 3 ngày nữa.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này được sao Thái Âm cao chiếu thì gặp được quý nhân, được chiếu cố trên con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai trong 3 ngày tới. Bạn cũng sẽ dễ dàng lập nghiệp, hoặc nếu đi theo con đường mà mình đã chọn, thể hiện chút quyết tâm thì nhất định sẽ thành công viên mãn, danh lợi lưỡng toàn.

Trong thời gian tới, bạn không chỉ may mắn về công danh, tài lộc còn cực kỳ may mắn về tinh duyên. Nếu như con giáp này còn độc thân thì đây là cơ hội để tìm kiếm tình duyên đích thực. Nếu đã có một nửa thì càng thêm gắn bó viên mãn hơn.

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Người tuổi Dần được sao Thái Âm cao chiếu thì gặp được quý nhân - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ dễ gặp may mắn trên đường công danh, tài lộc trong 3 ngày tới. Bất kể làm việc gì cũng dễ dàng sinh lời, nếu làm công ăn lương thì được tăng lương, hoặc được tạo điều kiện để thăng chức. Nếu làm kinh doanh lại càng may mắn hơn, gặp được đối tác tiềm năng và bội thu.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bạn đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.

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Người tuổi Ngọ sẽ dễ gặp may mắn trên đường công danh, tài lộc trong 3 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Đặc biệt trong việc đưa đón quý nhân, có vô số quý nhân phù trợ. Một số sẽ cho họ những lời khuyên có giá trị, trong khi những người khác sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong suốt tháng mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Dậu xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Bạn cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt, làm đâu thắng đó.

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Người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn gặp nhiều may mắn - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây trong 5 ngày tới.

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