CÀN KHÔN XOAY CHUYỂN, đúng 5 ngày tới (29/3-2/4), những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 14:38

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây trong 5 ngày tới.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ bước vào điềm lành may mắn "quý nhân phù trợ ba đời" trong 5 ngày tới. Được quý nhân đánh giá cao nên bạn vô cùng may mắn, gặt hái được thành công dễ dàng hơn, tìm được cơ hội tốt để trở nên giàu có. Đặc biệt, với người làm ăn, phương diện tài lộc tiến triển khá tích cực. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các hoạt động đầu tư, buôn bán. Với những người làm nghề tự do, người làm đầu tư thì phương diện tài lộc có đột phá. 

Bên cạnh đó, thần tình yêu cũng sẽ mỉm cười với những người còn độc thân. Bạn có thể sẽ tìm được một người tri âm tri kỉ, hiểu những gì bạn đã trải qua và lắng nghe chân thành cảm xúc của bạn. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. 

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Người tuổi Sửu sẽ bước vào điềm lành may mắn 'quý nhân phù trợ ba đời' trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Trong 5 ngày tới, người tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, đồng thời bạn cũng gặp được quý nhân, được tạo điều kiện, đưa đường dẫn lối giúp xây dựng cuộc sống tương lai tốt đẹp và viên mãn hơn. Và đương nhiên, công việc suôn sẻ sẽ kéo theo tài vận dồi dào. Bên cạnh đó, càng thành công bạn sẽ càng biết tận dụng cơ hội nhiều hơn, nhờ vậy mà càng về sau cuộc đời của họ sẽ thăng hoa theo cách không ai ngờ. 

Về tình duyên, đây cũng là khoảng thời gian đánh dấu nhiều chuyển biến tốt trong chuyện tình cảm của người tuổi Mùi. Tình cảm gia đình được gắn kết, vợ chồng thêm hòa hợp, đôi lứa yêu nhau thêm mặn nồng, những mâu thuẫn nếu có cũng sẽ được giải quyết êm đẹp. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân trong thời gian tới.

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Người tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân trong 5 ngày tới, nên bạn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay.  Đó có thể là sự thăng tiến với công việc cũ, sự đổi mới với công việc mới hay một cơ hội học tập, hoặc chí ít cũng là một cơ hội đầu tư sinh lời. Từ công việc đến chuyện tình cảm, con cái đều thuận lợi. 

Về vận trình tình cảm, bạn sẽ có một vài cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với ai đó tiềm năng, nhưng có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan tác động nên khả năng cao bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội hoặc người |gặp nhưng không ở lại". Do đó, bạn nên "mở lòng" mình nhiều hơn hay có những hành động mở đầu cho mối quan hệ như bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau.

 

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Người tuổi Dậu được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày tới (30/3-31/3), Chính Tài nâng đỡ, những con giáp sau tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, tình duyên đỏ thắm

Tử vi 2 ngày tới (30/3-31/3), Chính Tài nâng đỡ, những con giáp sau tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, tình duyên đỏ thắm

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tiền tài "đổ ào ào" về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, tình duyên đỏ thắm trong 2 ngày tới.

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