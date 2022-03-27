Tử vi 9 ngày tới (1/4-9/4), PHÚC VẬN VÔ BIÊN, 3 con giáp sau vét cạn túi Thần Tài, tiền lớn, tiền nhỏ đều 'không mời mà đến'

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 22:02

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây vét cạn túi Thần Tài, tiền lớn, tiền nhỏ đều "không mời mà đến" trong 9 ngày tới đây.

Tuổi Dần

Trong 9 ngày tới, tài vận của con giáp may mắn này trở nên hanh thông, điềm lành sẽ đến, Thần tài đến cửa, được quý nhân dìu dắt sự nghiệp sẽ thăng tiến nhảy vọt. Nếu bạn có thể tập trung can đảm để làm bất cứ điều gì, bạn sẽ nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực, điều này rất hài lòng.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

con giap may man
Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ thăng tiến nhảy vọt trong 9 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sang trang, sự nghiệp vùn vụt leo thang. Thời gian sắp tới, bạn chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều chuyện vui, tài lộc cuồn cuộn vào nhà, muốn khổ cũng khó. Ngoài ra, trong sự nghiệp con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối nên tạo được nhiều bước đột phá mới trong công việc và thu về nhiều thành công.

Đồng thời, dự tính sẽ lập được một số thành tựu trong sự nghiệp, ai làm ăn buôn bán thì sẽ có người đến tìm mối làm ăn.

con giap may man 1
Người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sang trang, sự nghiệp vùn vụt leo thang - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đều được hưởng nhiều phước lành, bởi vì tính cách quá tình cảm, chu đáo nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Khi thành công trong mọi thứ cũng không quá kiêu ngạo, thay vào đó con giáp này lại càng nỗ lực hơn nữa để phát triển cuộc sống viên mãn.

Trong 9 ngày tới, những người cầm tinh con heo sẽ bước vào thời gian gặp nhiều điềm lành may mắn. Được may mắn vây quanh, một số người có vận may giàu có lên một tầm cao mới. Sự nghiệp phát triển vô cùng suôn sẻ, tinh thần phấn chấn, tài lộc cũng thăng tiến, gia đình vàng bạc rủng rỉnh, cả ngày giàu sang hạnh phúc đáng ghen tị.

con giap may man 2
Người tuổi Hợi đều được hưởng nhiều phước lành, xung quanh luôn có quý nhân phù trợ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài giáng trần, đúng 5 ngày tới (29/3-2/4), những con giáp sau sẽ may mắn bất ngờ, tài lộc bùng nổ, tha hồ hốt vàng hốt bạc của thiên hạ

Thần Tài giáng trần, đúng 5 ngày tới (29/3-2/4), những con giáp sau sẽ may mắn bất ngờ, tài lộc bùng nổ, tha hồ hốt vàng hốt bạc của thiên hạ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sẽ may mắn bất ngờ, tài lộc bùng nổ, tha hồ hốt vàng hốt bạc của thiên hạ trong 5 ngày tới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết