Từ ngày 28/3 đến ngày 31/3, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, những con giáp sau 'ăn sung mặc sướng', quý nhân che chở nên mọi việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 14:41

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "ăn sung mặc sướng", quý nhân che chở nên mọi việc "thuận buồm xuôi gió" từ ngày 28/3 đến ngày 31/3.

Tuổi Thìn

Khả năng kiếm tiền của con giáp may mắn này sẽ càng được phát huy trong thời gian tới. Cụ thể, người tuổi Thìn không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, bạn cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. 

Bên cạnh đó, những kế hoạch hợp tác cũng thu lại được đáng kể lợi nhuận và tha hồ hưởng những thành quả của mình. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian giúp bạn cân bằng lại cảm xúc của bản thân.  

 

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Khả năng kiếm tiền của người tuổi Thìn sẽ càng được phát huy trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều tin vui vào thời gian tới. Bạn là người đi tiên phong nên luôn nắm bắt cơ hội sớm, thu được khoản lãi lời thuận lợi hơn nhiều so với người khác. Do đó, bạn hãy tiếp tục tích cực rèn luyện và phấn đấu, bạn sẽ còn tiến xa hơn được nữa trong tương lai.

Tình cảm không có nhiều biến động, chủ yêu là vì bạn vẫn thích tập trung cho sự nghiệp chứ chưa muốn dành thời gian yêu đương. Bạn cho rằng một khi mình đã trở thành một người xuất sắc thì xung quanh tự khắc sẽ có "vệ tinh" xung quanh, không cần mất công tìm kiếm.

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Phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều tin vui - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Tài lộc của người tuổi Tuất bắt đầu nở rộ, chăm chỉ làm ăn sẽ kiếm được không ít, đủ để chi tiêu rủng rỉnh không cần lo nghĩ nhiều. Vận may từ ngày 28/3 đến ngày 31/3, còn giúp những người tham gia quay số hay bốc thăm trúng thưởng đều nhận được quà tặng, lộc lá trời ban.

Đối với những cặp đôi đang yêu thì đây lại là thời điểm để hóa giải những xung đột đang gặp phải. Khi những mâu thuẫn được tháo bỏ thì hai người mới càng gắn kết nhau hơn. Song, người đã lập gia đình cần hết sức lưu ý. Vận đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ nếu như thái độ của bạn không rõ ràng hay dứt khoát, đặc biệt trong các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp, đối tác khác giới.

 

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Tài lộc của người tuổi Tuất bắt đầu nở rộ, chăm chỉ làm ăn sẽ kiếm được không ít - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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