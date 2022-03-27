Kể từ ngày 28/3, vận khí chuyển cát lành, những con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', tiền lương hậu hĩnh, giàu có bất ngờ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "hổ mọc thêm cánh", tiền lương hậu hĩnh, giàu có bất ngờ kể từ ngày 28/3/2022.

Tuổi Dần Con giáp may mắn này sẽ trên đà thăng tiến sau ngày 28/3. Về mặt tài chính, bạn sẽ nhận sự trợ giúp từ cấp trên hoặc đối tác làm ăn, có thể sẽ được tăng lương, thưởng hoặc có thêm thu nhập mới. Những mối quan hệ xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề tài chính hàng ngày. Chúng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất.

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trên đà thăng tiến sau ngày 28/3 - Ảnh: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi sẽ được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từ sau ngày 28/3. Do đó, bạn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. Vận khí chuyển cát lành, quan trọng nhất là bạn biết tận dụng và biến nó thành đòn bẩy, giúp cuộc sống thêm phần thông thuận, giải quyết phiền não, đón tin vui cát lành. Thêm vào đó, bạn vốn sống rất chân thành. Bạn có một mối quan hệ xã hội rộng và có thể kết bạn với tất cả mọi người.

Không những thế, chuyện tình duyên của bạn cũng trở nên tốt đẹp và khả quan. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay. Người tuổi Mùi sẽ được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng - Ảnh: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ có thể phát huy mọi thế mạnh, tận dụng vận may đang lội ngược dòng để xây dựng mọi thứ sung túc, hưởng hết lộc thiên hạ. Bạn được trao nhiều cơ hội thể hiện bản thân trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Đây cũng là bước đệm để bản thân giành được thành quả cho mình, mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai. Đường tình duyên của bản mệnh thêm phần vượng sắc, đào hoa nở rộ, bạn nên nắm lấy hạnh phúc cho mình, đừng để mình bỏ lỡ cơ hội để yêu thương. Nếu bạn cảm thấy trái tim mình rung động thì hãy mạnh mẽ đối mặt với tình cảm của mình, chớ để lý trí ngăn cản. Người tuổi Ngọ có thể phát huy mọi thế mạnh, tận dụng vận may đang lội ngược dòng để xây dựng mọi thứ sung túc trong thời gian tới - Ảnh: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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