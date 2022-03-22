Số sướng Trời ban, kể từ ngày 24/3, những con giáp sau 'lội ngược dòng' thành công, tiền tài và công danh 'đua nhau' phất lên

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 17:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "lội ngược dòng" thành công, tiền tài và công danh "đua nhau" phất lên sau ngày 24/3/2022.

Tuổi Dần

Được cát tinh Thái Dương che chở, vận trình của con giáp may mắn này thêm phần sáng sủa và khởi sắc hơn kể từ ngày 24/3. Công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình. Bên cjanh đó, bạn vốn tài năng nay lại gặp thêm quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ngày càng thăng hoa dồi dào. Do đó, bạn chỉ cần đủ tự tin và đặt hết tâm trí vào những việc quan trọng thì chắc chắn sẽ có bội thu ngoài mong chờ. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của tuổi Dần cũng rất tốt đẹp, do được quý nhân phù trợ nên đường tình duyên hanh thông, vận đào hoa nở rộ, nhất là người độc thân dù đi bất cứ đâu cũng có thể tìm thấy nửa kia phù hợp cho mình. Vậy nên ngày này hãy năng nổ hơn trong các hoạt động đông người bạn nhé.

 

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Vận trình của người tuổi Dần này thêm phần sáng sủa và khởi sắc hơn kể từ ngày 24/3 - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ chính là một trong số những con giáp may mắn nhất sau ngày 24/3. Bạn sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức. Công việc được quý nhân giúp đỡ, các mối quan hệ đồng nghiệp hài hòa. Bản mệnh được cấp trên ưu ái và tạo điều kiện cho phát triển, rất có thể khoảng thời gian tới bạn sẽ gặt hái được không ít thành công cho mình.

Không chỉ trong công việc, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng không ngừng thăng hoa, gia đạo ngày một thịnh vượng, tạo nền tảng vững vàng cho họ nỗ lực phát triển sự nghiệp và tiền tài. Bạn dường như đã tìm thấy chân ái cuộc đời, xác định mục tiêu rõ ràng, làm việc gì cũng thận trọng.

 

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Người tuổi Ngọ chính là một trong số những con giáp may mắn nhất sau ngày 24/3 - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của mình nay đã "đơm hoa kết trái". Một số người có thể sẽ được đề bạt thăng chức nên nhìn chung mọi việc tiến triển khá thuận lợi, đạt thành tích cao, có thể được nắm giữ vị trí quan trọng hơn. Đây là thời điểm quan trọng đối với sự nghiệp của con giáp này nên hãy tiếp tục cố gắng, thận trọng, thể hiện bản thân thật xuất sắc.

Bên cạnh đó, sao Thái Âm che chở cho phương diện tình duyên của người tuổi Dậu. Gia đình và bạn đời là chỗ dựa về mặt mặt tinh thần cho bạn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích hay những lời động viên cần thiết từ người thân, điều đó giúp bạn cảm thấy an tâm và suy nghĩ thấu đáo hơn.  

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Sao Thái Âm che chở cho phương diện tình duyên của người tuổi Dậu - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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