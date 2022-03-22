Tử vi 10 ngày tới (23/3-1/4), những con giáp sau 'gánh vàng còng lưng', quý nhân tương trợ, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 13:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "gánh vàng còng lưng", quý nhân tương trợ, sung túc bất ngờ trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 10 ngày nữa, con giáp may mắn này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Ngoài ra, trong sự nghiệp con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối nên tạo được nhiều bước đột phá mới trong công việc và thu về nhiều thành công. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ.

Về mặt tình cảm, bạn vô cùng thuận lợi từ yêu đương đến gia đình. Sắp tới, bạn đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân khi ra ngoài không khéo lại va phải bạn đời của mình, có tin vui lúc nào không hay.

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Đường công danh của người tuổi Dần được củng cố và phát triển không ngừng - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ trở nên vượng phát, công danh dần thăng tiến, có quý nhân phù trợ trong 10 ngày nữa. Bạn cũng có được nhiều may mắn và thuận lợi trong thời gian tới. Sự nghiệp và công việc của bạn diễn ra bình yên và không gặp quá nhiều trắc trở, sóng gió. Bạn sẽ có được nhiều năng lượng để làm việc và cơ hội thăng tiến cũng tăng cao.

Không những thế, chuyện tình duyên của bạn cũng tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay.

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Người tuổi Thìn sẽ trở nên vượng phát, công danh dần thăng tiến, có quý nhân phù trợ trong 10 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ trở nên làm ăn thuận lợi và khới sắc trong thời gian tới. Phương diện tiền bạc được hanh thông, thuận lợi và nhiều điểm đáng mừng. Đồng thời, bạn có quý nhân trợ giúp trong việc ký kết các hợp đồng làm ăn. Tài lộc dồi dào, kinh doanh buôn bán một vốn sinh bốn lời đêm đến một cuộc sống sung túc và đầy đủ.

Bên cạnh đó, con giáp này nên ra ngoài và giao lưu nhiều hơn, thể hiện sự quyến rũ của mình, khí chất ngời ngời, dễ thu hút sự chú ý của người khác phái, có quý nhân lấy lòng, được trời ban cho, chắc chắn sẽ thành công trong kinh doanh và mở ra tài lộc dồi dào. Thậm chí, người độc thân có thể tìm được "ý trung nhân" ưng ý.

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Người tuổi Ngọ sẽ trở nên làm ăn thuận lợi và khới sắc trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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