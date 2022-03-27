Tử vi 10 ngày tới (1/4-10/4), Chính Ấn chiếu mệnh, những con giáp sau đổi đời ngoạn mục, khoản tiền lớn về tay, thăng hoa trong tình yêu

Tâm linh - Tử vi 27/03/2022 14:06

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ đổi đời ngoạn mục, khoản tiền lớn về tay, thăng hoa trong tình yêu trong 10 ngày tới.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu khá may mắn và khởi sắc trong 10 ngày tới. Bên cạnh đó, bạn có thể nhân cơ hội này mở rộng quy mô hơn nữa. Nếu có lời mời đầu tư, chung vốn, làm ăn kinh doanh hay gợi ý làm thêm việc, nhận thêm nhiệm vụ thì đừng ngại ngần nhận lời, đó sẽ là cơ hội để mở ra những nguồn thu nhập cực kì dồi dào.

Trong chuyện tình cảm, bạn có thể nhận được sự yêu mến và chú ý của người khác phái, tuy nhiên, nếu muốn chọn ra người như ý thì bạn nên chân thành và nghiêm túc. Nếu đã có đôi có cặp, bạn thường chủ động làm hòa với đối phương mỗi khi đôi bên xảy ra tranh cãi, nhờ thế mà mối quan hệ cũng yên bình và ổn định hơn.

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Tài lộc của người tuổi Sửu khá may mắn và khởi sắc trong 10 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Trong 10 ngày tới, con giáp may mắn này không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, bạn cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. 

Dù là người độc thân hay đã có đôi, đã lập gia đình, bạn đều có đào hoa rực rỡ, mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, nâng bước cho tình yêu lứa đôi nở hoa kết trái. Song, tình cảm quá thăng hoa cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến bạn không đủ tập trung cho công việc, hoặc để việc tư xen vào việc công. 

 

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Người tuổi Mùi không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu dần dà gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong 10 ngày sắp tới. Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, nhờ vậy đón tiền bạc đổ về nhanh chóng. Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ngưỡng mộ, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân không thiếu người săn đón. Tuy nhiên, càng như vậy bạn lại càng cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình. Với các cặp vợ chồng, tình cảm đôi bên càng lúc càng đầm ấm bởi hai người luôn tin tưởng và quan tâm, chăm sóc cho nhau.

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Người tuổi Dậu dần dà gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong 10 ngày sắp tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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