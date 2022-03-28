Tử vi 2 ngày tới (30/3-31/3), Chính Tài nâng đỡ, những con giáp sau tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 14:02

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tiền tài "đổ ào ào" về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, tình duyên đỏ thắm trong 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Tình hình tài lộc của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng rực rỡ, cho dù bạn làm công việc gì cũng có cơ hội thu được một khoản kha khá. Người làm ăn kinh doanh chớp được thời cơ nên đi trước đối thủ một bước, khiến tiền tài đổ ào ào về túi. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng để khích lệ tinh thần, mong bạn tiếp tục cố gắng cống hiến trong tương lai.

Bên cạnh đó, người độc thân nên đi tiệc tùng nhiều hơn, thể hiện sự quyến rũ của mình, khí chất ngời ngời, dễ thu hút sự chú ý của người khác phái, có quý nhân lấy lòng, được trời ban cho, chắc chắn sẽ thành công trong kinh doanh và mở ra tài lộc dồi dào.

con giap may man
Tình hình tài lộc của người tuổi Dần có nhiều điểm sáng rực rỡ trong 2 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày tới, con giáp may mắn này "bùng nổ tài lộc", sự nghiệp thăng tiến vượt bậc khó ai ngờ. Người làm công ăn lương tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Cuối tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Ngoài ra, cuộc sống của bạn sắp tới sẽ luôn tràn ngập những điều bất ngờ thú vị và niềm vui, hạnh phúc. Chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có những tiến triển tốt đẹp. Nếu đã có tình yêu, tình cảm giữa hai bạn sẽ bền chặt hơn.

con giap may man 1
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ thăng tiến vượt bậc khó ai ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Công việc suôn sẻ nên tuổi Mùi không cần phải lo lắng gì về vấn đề tài chính nhờ nguồn thu nhập ổn định và đều đặn, nhờ đó bạn có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn của mình. Song, bạn cũng phải luôn tiết kiệm để đảm bảo cho tương lai không phải nhờ vả hay dựa dẫm vào ai.

Bên cạnh đó, Thực thần trợ mệnh, có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt, xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng, khiến bản thân chịu thiệt thòi sau này.

con giap may man 2
Công việc suôn sẻ nên tuổi Mùi không cần phải lo lắng gì về vấn đề tài chính nhờ nguồn thu nhập ổn định và đều đặn - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 29/3, Thần Phật nâng đỡ, quý nhân tam hợp, những con giáp sau may mắn 'hái lộc về nhà', tiền bạc tiêu pha thoải mái, không lo cạn

Kể từ ngày 29/3, Thần Phật nâng đỡ, quý nhân tam hợp, những con giáp sau may mắn 'hái lộc về nhà', tiền bạc tiêu pha thoải mái, không lo cạn

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây may mắn "hái lộc về nhà", tiền bạc tiêu pha thoải mái, không lo cạn sau ngày 29/3/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết