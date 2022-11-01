Đồng hồ điểm 12h trưa mai 2/11: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, của cải chất không xuể, vàng bạc trải đầy nhà, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ

Tam Hội giúp sức, công việc của người tuổi Mão có những bước tiến triển đáng kể trong thời điểm này. Nhờ đầu óc minh mẫn, thông minh, bạn có thể tìm ra những hướng đi phù hợp để giải quyết vấn đề.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh có những tiến triển mạnh mẽ trong khoảng thời gian này. Các cặp đôi dần nhận ra đối phương chính là một nửa mà bấy lâu mình luôn tìm kiếm. Tình yêu thăng hoa thế này sẽ giúp đôi bạn sớm tính ngày kết đôi về chung một nhà thôi.

May mắn hơn nữa, quý nhân có thể xuất hiện giúp bạn nhận ra những định hướng phù hợp trong tương lai. Hãy lập ra những kế hoạch phù hợp với năng lực của mình nhưng cũng không kém phần thách thức, như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tiến xa hơn nữa.

Tam Hội giúp sức, công việc của người tuổi Mão có những bước tiến triển đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có một gia đình đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Gia đình chính là nơi truyền động lực để bạn tiếp tục cố gắng, đồng thời cùng tiếp thêm dũng khí để bạn đối diện với khó khăn.

Nửa kia của bạn là một người biết thông cảm, bao dung, vì thế mà bạn luôn sẵn sàng chia sẻ những tâm sự của mình với người ấy. Nhờ có đối phương, bạn có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn về mọi việc, không rơi vào thế bế tắc trong cuộc sống.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 2/11/2022 ngày mai, cát tinh mang đến cho tuổi Tỵ một ngày suôn sẻ, hanh thông để dành thêm thời gian vào việc phát triển sự nghiệp. Con giáp này cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người trong ngày này.

Nửa kia của bạn là một người biết thông cảm, bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày mai tuổi Ngọ chẳng hề gặp một chút khó khăn nào khi có Tương Hội ở bên trong ngày này. Các mối quan hệ xã giao của bạn cũng vô cùng tốt đẹp, khiến mọi việc diễn ra suôn sẻ không ngờ.

Thiên Ấn khẳng định năng lực mạnh mẽ của bạn, nhất là với những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, nghệ thuật, hay nghề tự do. Sự linh hoạt và nhạy bén giúp bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh. Sẽ có không ít lời khen ngợi dành cho bạn.

May mắn, Hỏa sinh Thổ cho thấy bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của những người thân yêu nhất. Thậm chí nửa kia của bạn là người ngoài cuộc tỉnh táo có thể đưa ra cho bạn những cách giải quyết vấn đề chính xác, đỡ tốn nhiều công sức.

May mắn, Hỏa sinh Thổ cho thấy bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo