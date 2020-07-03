Đặt 1 đồng xu vào hộp rồi nhét xuống gầm giường, mẹo phong thủy thu hút tài lộc, tiền vào ào ào nhà giàu nào cũng áp dụng

Tâm linh - Tử vi 03/07/2020 06:50

Chỉ cần áp dụng mẹo phong thủy phòng ngủ này gia chủ sẽ có vận tài lộc đỏ như son, xui xẻo tránh xa, tiền ập vào nhà, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

Chuyên gia phong thủy mách mẹo phong thủy thu hút tài lộc, gia chủ chỉ cần đặt vật này dưới gầm giường để tiền vào như nước, may mắn ập xuống đầu, muốn khổ cũng không được.  

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Muốn có tiền vào như nước, tình cảm ấm êm, sức khỏe bình an hãy đặt vật này dưới gầm giường - Ảnh minh họa: Internet

1. Muốn cầu tài hãy đặt 1 đồng xu vào chiếc hộp rồi nhét xuống gầm giường

Màu vàng là màu mang lại may mắn tiền bạc cho gia chủ. Thế nên, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng chỉ cần đặt một chiếc hộp màu vàng, hoặc làm bằng vàng bạc xuống gầm giường thì tiền của sẽ nối đuôi nhau ập vào nhà, khiến bạn muốn nghèo cũng không được.

Đặc biệt, muốn tiền đẻ ra tiền, lộc lá phủ phê bạn hãy đặt thêm 1 đồng tiền vào chiếc hộp, đậy kín lại và nhét vào góc giường. Dám chắc, dù nghèo mấy bạn cũng sẽ có cuộc sống đủ đầy sung túc, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

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 3 cây nến đỏ sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc cho các cặp vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Muốn cầu tình duyên hãy đặt nến đỏ dưới gầm giường

Theo phong thủy phòng ngủ, gầm giường cần phải thông thoáng, không được đặt để những vật dụng cũ kỹ, dơ bẩn. Bởi lẽ, không chỉ khiến hung tinh đeo bám, phạm phải đại kỵ phong thủy này còn khiến vợ chồng liên tục bất hòa, mâu thuẫn.

Các chuyên gia mách rằng, chỉ cần lau dọn gầm giường sạch sẽ rồi đặt 3 cây nến đỏ dưới gầm giường thì màu đỏ của nến sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc cho các cặp vợ chồng. Chẳng những luôn yêu thương, bám lấy nhau như sam, con cái của họ cũng thông minh, tài giỏi và hiếu thuận với mẹ cha.

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Bạn cũng có thể gói miếng ngọc có hình con rùa vào miếng vải đỏ rồi đặt dưới gầm giường sẽ càng tăng thêm phúc phần - Ảnh minh họa: Internet

3. Muốn cầu sức khỏe hãy đặt 1 quả đào xuống gầm giường

Muốn cầu sức khỏe, sống thọ và bình an trước tai ương gia chủ hãy đặt 1 quả đào xuống gầm giường. Chẳng những mang lại may mắn, bình an, quả đào còn có mùi hương dễ chịu giúp tinh thần gia chủ thoải mái, an yên hơn. Bạn cần chú ý kiểm tra để khi đào héo sẽ thay bằng quả đào mới để tránh ảnh hưởng đến cát khí.

Ngoài quả đào, bạn cũng có thể gói miếng ngọc có hình con rùa vào miếng vải đỏ rồi đặt dưới gầm giường sẽ càng tăng thêm phúc phần cho cả gia đình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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