Top con giáp lội ngược dòng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận đủ đầy, song hỷ lâm môn trong tháng 7-8-9

Tâm linh - Tử vi 02/07/2020 06:53

Xem tử vi tháng 7-8-9 cho thấy, nếu thuộc top 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ làm ăn suôn sẻ, một vốn bốn lời, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

Những tháng đầu năm Canh Tý không mấy như ý, thế nhưng từ tháng 7 trở đi top con giáp may mắn này sẽ tha hồ gánh tiền vào nhà, chất chật kho cũng không hết. 

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Thăng chức tăng lương, tiền của chất đống, muốn khổ cũng không được chính là phúc phần mà Dậu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, siêng năng và dám nghĩ dám làm. Họ biết chớp lấy thời cơ để vươn lên, dám dấn thân và không ngừng nỗ lực vươn lên nên dẫu sinh ra trong nghèo khó nhưng Dậu vẫn có thể đổi đời ngoạn mục, lắm của nhiều tiền.

Được thần tài chấm số đỏ nên ngay từ tháng 7/2020 con giáp giàu sang này sẽ có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp. Thăng chức tăng lương, tiền của chất đống, muốn khổ cũng không được chính là phúc phần mà Dậu xứng đáng nhận được.

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Quơ tay trái bạc tiền phủ phê, quơ tay phải vàng bạc đầy nhà, cuối năm đại phát tài chính là lá số tử vi của Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, nhanh nhẹn và nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Tỵ dù làm thuê hay làm chủ cũng gây được tiếng vang lớn trong sự nghiệp. Trước ngưỡng 30 Tỵ đã có nhà có xe, có khoản tiền tiết kiệm khiến ai cũng phải nể phục.

Đặc biệt, trong năm Canh Tý 2020 nhờ có cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên Tỵ làm gì cũng may mắn hanh thông. Quơ tay trái bạc tiền phủ phê, quơ tay phải vàng chất đầy nhà, cuối năm đại phát tài chính là lá số tử vi của Tỵ.

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Sách tử vi chỉ rõ, trong tháng 6-7-8 nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Dần sẽ lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có chí tiến thủ, mạnh mẽ lại quyết đoán trong công việc nên sự nghiệp của người tuổi Dần sớm thành công ngoài mong đợi. Cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng nên càng dấn thân đường công danh của con giáp tài năng này càng xán lạn.

Sách tử vi chỉ rõ, trong tháng 6-7-8 nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Dần sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Mọi khó khăn, bất trắc đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho vàng bạc chảy vào túi của Dần, càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng phất lên ngoạn mục.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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