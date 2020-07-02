4 con giáp ngập trong biển tiền, giàu bất thành lình, phát tài cực to trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 02/07/2020 05:00

Số phận an bài, trong 99 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh, một bước trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Nhờ phúc phần trời cho, ơn trên soi chiếu nên 4 con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020 này sẽ ăn nên làm ra, có cơ may trúng số phát tài trong 99 ngày tới. 

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Dần một bước đổi đời, tự làm đại gia của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần nổi tiếng là con giáp may mắn hơn người, bản lĩnh và quyết đoán trong công việc. Họ dám nghĩ dám làm, dám nỗ lực vươn lên để chiến thắng nghịch cảnh nên càng về hậu vận Dần càng giàu sang sung túc, của nả chất đống.

Đặc biệt, trong 99 ngày tới nhờ có cát tinh chiếu mệnh Dần sẽ làm đâu trúng đó, phúc lộc ùa vào nhà tới tấp. Nếu đang ấp ủ những dự định kinh doanh thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Dần một bước đổi đời, tự làm đại gia của chính mình.

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ chính là phúc phần Mùi xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, khôn khéo và cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Vậy nên, Mùi đi đâu cũng được quý mến thương yêu, cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng trong sự nghiệp. Trước ngưỡng 35 con giáp giàu sang này đã nhà xe có đủ, sung túc an nhàn.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 7-8-9 sẽ giúp Mùi làm ăn phát đạt, tiền ùn ùn chui vào túi. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ chính là phúc phần Mùi xứng đáng nhận được.

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Đặc biệt, từ giữa tháng 7 trở đi Thìn sẽ trúng lớn với những hợp đồng béo bở, tha hồ đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, được cha mẹ thương yêu, anh chị em chiều chuộng nên đời Thìn chưa bao giờ biết khổ là gì. Họ làm ăn thuận lợi, chẳng cần bỏ ra quá nhiều công sức nhưng tiền vẫn chất chật nhà, càng về hậu vận càng đại phát.

Bước sang tháng 7, Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng suôn sẻ hanh thông. Đặc biệt, từ giữa tháng 7 trở đi Thìn sẽ trúng lớn với những hợp đồng béo bở, tha hồ đếm tiền sái tay. 

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Con giáp may mắn này sẽ chuyển nguy thành an, làm gì cũng vượng lộc vượng tài, túi lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là con giáp hiền lành, nhân hậu lại thương người nên Mão tích được rất nhiều công đức. Tuy nhiên, chính vì quá chân thành nên Mão sễ bị tiểu nhân lừa gạt, hãm hại hết lần này đến lần khác. Thậm chí, Mão còn bị thất thoát số tiền khá lớn chỉ vì quá dễ tin người.

Khổ tận cam lai, vứt lại mọi xui xẻo phía sau, trong 99 ngày tới con giáp may mắn này sẽ chuyển nguy thành an, làm gì cũng vượng lộc vượng tài, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. 

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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