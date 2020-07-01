Nhìn ngày tháng năm sinh biết ngay số phận giàu nghèo sang hèn, cần gì tốn tiền đi xem bói!

Muốn tự xem bói ngày sinh , bạn chỉ cần căn cứ vào ngày tháng năm sinh và áp dụng thuật số phong thủy sau là đủ.

Ngày tháng năm sinh không chỉ là con số biểu thị thời khắc bạn chào đời. Sách tử vi tướng số chỉ rõ, ngày tháng năm sinh còn là con số nói lên vận số cả đời của một người.

Hãy viết ngày tháng năm sinh thành một dãy số ra tờ giấy, sau đấy cộng tất cả lại để được một con số. Nếu kết quả có 2 con số, bạn hãy tiếp tục cộng chúng lại để ra kết quả là số có một chữ số.

Ví dụ:

Bạn sinh ngày 16 tháng 09 năm 1999 thì sẽ có phép tính 16+9+1+9+9+9=53; 5+3=8. Chỉ cần đối chiếu số 8 với kết quả dưới đây bạn sẽ biết trước tương lai của mình, cực chính xác.

Dù làm thuê hay làm chủ, sau ngưỡng 35 bạn cũng sẽ có tình tiền viên mãn, phúc lộc tràn trề - Ảnh minh họa: Internet

Đối chiếu kết quả:

Số 1

Bạn là người mạnh mẽ, cá tính và tự lập ngay từ thuở nhỏ. Dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ cực bạn cũng sẽ tự dựa vào chính mình để vươn lên làm giàu, chiến thắng số phận.

Dù làm thuê hay làm chủ, sau ngưỡng 35 bạn cũng sẽ có tình tiền viên mãn, phúc lộc tràn trề. Đặc biệt, nếu chăm làm việc thiện bạn càng tích được nhiều công đức, con cháu được hưởng phước.

Số 2

Người sở hữu lá số tử vi số 2 khá xấu tính, dù luôn tỏ ra vui vẻ, thiện lương nhưng trong lòng lại vô cùng hiểm độc. Để bảo vệ quyền lợi của mình họ sẵn sàng bất chấp mà làm hại người khác, chẳng hề cảm thấy ăn năn hối lỗi.

Đặc biệt, họ còn thù lâu nhớ dai, nếu ai đã làm điều gì không phải họ sẽ dùng cả đời này để “trả thù” chứ chẳng hề bao dung như người khác.

Số 3

Đây là kiểu người cực lãng mạn trong chuyện tình cảm. Một khi đã yêu, đã thương họ sẵn lòng làm bất cứ điều gì có thể để có được trái tim của đối phương. Vậy nhưng, khi đã thay lòng đổi dạ họ sẽ “lật mặt” ngay lập tức.

Tuýp người này không quá coi trọng tiền bạc nhưng lại vô cùng may mắn trong cuộc sống. Thế nên, dù không quá tài giỏi nhưng đời họ chưa bao giờ thiếu tiền, cuộc sống sung túc an nhàn, nhà xe có đủ.

Càng về hậu vận người có lá số tử vi số 4 càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Số 4

Bạn là kiểu người lo xa, luôn suy tính cẩn thận trước mọi điều. Nhờ thế, bạn ít khi phạm phải sai lầm trong công việc, cuộc sống. Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh là những gì bạn nắm chắc trong tay.

Càng về hậu vận người có lá số tử vi số 4 càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Tiền chất chật két, vàng rải khắp sân chính là số mệnh trời đã an bài cho bạn.

Số 5

Đây là mẫu người rất đam mê với công việc, chỉ cần kiếm được tiền thì dù khổ cực, gian truân đến mấy họ cũng chẳng ngần ngại. Có gan làm giàu, có chí tiến thủ nên mẫu người này được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Càng giàu có bạn sẽ càng vượng phúc vượng tài, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà.

Số 6

Bạn là người hiền lành, nhân hậu và biết cách đối nhân xử thế. Dẫu chẳng hề thân thiết, cũng không quá giàu sang nhưng bạn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn.

Nhờ thế, càng sống đàng hoàng ngay thẳng, chí thú làm ăn bạn càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Bạn sẽ có bạc tỷ trong tay, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Số 7

Người sở hữu lá số số 7 có tài vận cực tốt, nhạy bén với thời cuộc nên dù làm thuê hay làm chủ cũng sẽ có bạc tỷ trong tay, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi.

Không chỉ chăm chăm làm giàu cho bản thân, bạn còn quan tâm đến anh chị em, hỗ trợ người thân vốn liếng làm ăn nên gia đình ngày càng sung túc thuận hòa.

Số 8

Bạn là người cực giỏi tính toán, quản lý tài chính khoa học và đầu tư khôn ngoan. Thế nên, tiền đẻ ra tiền, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân là những gì bạn đã và đang làm được.

Hơn cả, cuộc sống hôn nhân của bạn cũng sẽ ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây bên người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Số 9

Rất giỏi kiếm tiền nhưng lại rất kém trong việc quản lý tiền bạc, thường xuyên vung tay quá trán nên bạn sẽ chẳng có tiền tích lũy. Thậm chí, đến khi đau ốm bệnh tật bạn cũng chẳng có đồng nào trong túi.

Thế nên, ngay hôm nay bạn cần thay đổi cách chi tiêu, hãy sống cần kiệm để có tiền phòng thân, làm điểm tựa tuổi già cho chính mình mà chẳng cần cậy nhờ con cháu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.