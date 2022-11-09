Con giáp nữ nổi tiếng giản dị nhưng đảm đang tháo vát, trời sinh nhạy cảm đa nghi nên việc gì cũng tới tay?

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 20:40

Mặc dù giản dị nhưng lại giỏi giang và đảm đang là các con giáp dưới đây.

Tuổi Dần

Sự mạnh mẽ, ngay thẳng của người tuổi Dần giúp họ có mối quan hệ rộng rãi và thân thiết với nhiều người. Thêm nữa, bản tính thiện lương, thích làm điều thiện khiến Dần dễ dàng giang tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, khốn khổ. 

Tuy nhiên, không vì hiền lành mà Dần dễ dàng bị người khác lừa dối, đàn ông càng không có cơ hội qua mặt họ. Khi yêu Dần có thể làm tất cả để người mình yêu hạnh phúc, thế nhưng Dần không hề mù quáng hi sinh mà luôn tỉnh táo để nhận thấy đối phương có chung thủy hay không. Sự tinh tế này đã giúp Dần lấy được sự tôn sùng của chồng, khiến chồng chẳng bao giờ dám "tòm tem" bên ngoài.

Tuổi Mão

Những cô gái tuổi Mão thường đa sầu đa cảm, trời sinh nhạy cảm đa nghi, việc gì cũng phải tự mình làm mới yên tâm, khiến cuộc sống cho dù không có nhiều áp lực nhưng cũng bởi vì tính cách này mà khiến bản thân thêm phiền não, vất vả khổ tâm. Nhưng may mắn là những cô gái tuổi Mão có sức hút riêng biệt của phái nữ, họ có đầu óc linh hoạt, có năng lực, khi làm việc có trình tự, mạch lạc, luôn hoàn thành hoàn hảo công việc của bản thân.

Con giáp nữ nổi tiếng giản dị nhưng đảm đang tháo vát, trời sinh nhạy cảm đa nghi nên việc gì cũng tới tay? - Ảnh 1
Nữ tuổi Mão tuy có vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng, giỏi ăn nói, nhưng sâu trong họ lại rất cố chấp, ngang bướng, hiếu thắng, không chịu được khi không bằng người khác, mọi việc đều luôn muốn làm được tốt nhất.

Họ vốn là người có tài năng, chỉ cần là việc bản thân muốn làm, thì chắc chắn không có gì là không thể. Vì có được công việc ổn định và mức thu nhập cao nên khi chọn đối tượng kết hôn yêu cầu của họ cũng không thể thấp, những chàng trai bình thường sẽ rất khó để lọt vào tầm mắt của những cô nàng tuổi Mão này.

Tuổi Ngọ

Không lạnh lùng, cứng rắn nhưng ở Ngọ lại có sự kiên định đến cố chấp. Họ khôn khéo, tinh tế và biết cách dung hòa những mâu thuẫn, khác biệt. Đây chính là lý do vì sao khó ai có thể ghét tuổi Ngọ, bởi họ sống biết trước biết sau và không bao giờ làm phật lòng ai. 

Trong công việc, phụ nữ tuổi này ban đầu khá bấp bênh nhưng nhờ sự kiên trì mà họ sớm gặt hái được thành công, thậm chí có thời điểm còn kiếm được nhiều tiền hơn cả chồng. Phụ nữ tuổi Ngọ còn có tướng vượng phu ích tử, đàn ông lấy được vợ thuộc con giáp này thường có sự nghiệp khá hanh thông, con cái trong nhà cực kỳ mạnh khỏe, giỏi giang.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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