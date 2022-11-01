Tiết lộ 3 con giáp kén cá chọn canh nên thường ế lâu ế dài, mặc dù lắm mối nhưng tối vẫn nằm không

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 15:49

Những con giáp nữ dưới đây mặc dù lắm mối nhưng tối vẫn nằm không do tính cách kén chọn của mình.

Các nàng tuổi Dậu

Thường các cô gái cầm tinh con gà khá kỹ tính và cầu toàn trong cuộc sống, và tất nhiên, chuyện yêu đương của nàng giáp này cũng không phải là vấn đề ngoại lệ. Thế nên, đa phần những cô gái tuổi Dậu rất khó tính trong tình cảm và việc lựa chọn đối tượng xứng đôi vừa lứa cho mình. Việc “kén cá chọn canh” ấy của nàng Dậu xuất phát từ nguyên nhân thực tế rằng, con giáp này muốn tìm kiếm cho mình một người vừa có thể thấu hiểu lại vừa biết quan tâm, chăm sóc và sẻ chia.

Cũng vì mang trong mình tình cách đặc trưng như thế nên khi bước chân vào chuyện yêu đương thì các nàng tuổi Dậu thường đưa ra những tiêu chí khá cao. Thế nên, nếu không phải là đối tượng mà họ cảm thấy thích thì dù người ấy có cố công tán tỉnh bao lâu nàng giáp này vẫn chẳng mảy may xúc động và chẳng dễ dàng mở lòng mình. Thậm chí, càng trưởng thành và “ế” càng lâu thì các cô nàng tuổi Dậu lại càng “khó tính” trong tình yêu.

Cô nàng tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là nam hay nữ cũng đều có lối sống rất thực tế, họ không thích những người hay nói lời ngon ngọt, nịnh bợ, thậm chí họ còn cố tình tránh xa những người “mồm mép tép nhảy”.

Tiết lộ 3 con giáp kén cá chọn canh nên thường ế lâu ế dài, mặc dù lắm mối nhưng tối vẫn nằm không - Ảnh 1
Chính vì vậy, những lời tán tỉnh ong bướm của các vệ tinh xung quanh tuổi Sửu chỉ càng làm họ thêm khó chịu mà thôi. Bản chất của người tuổi Sửu là bướng bỉnh và không thích thỏa hiệp. Họ cũng không thích điều gì đến quá dễ dàng, nhanh chóng.

Họ không lựa chọn “nửa kia” của mình qua loa đại khái, cũng không vì một vài ưu điểm mà nhắm mắt đưa tay bao giờ. Tuổi Sửu là người khá kén chọn, lại có phần hơi “chảnh” nên đôi khi dù xung quanh có rất nhiều người để ý đến thì họ vẫn than… ế suốt ngày.

Các nàng tuổi Tý

Tử vi cho biết, với những cô nàng cầm tinh con chuột thì có vẻ như lý do “kén cá chọn canh” của họ trong tình yêu hơi khác hơn đôi chút so với các nàng giáp như trên. Nghĩa là, có thể, do đã từng phải trải qua những sóng gió trong tình yêu nên nàng giáp này rút kinh nghiệm và dần trở thành những người khó tính trong chuyện tình cảm.

Với các cô nàng tuổi Tý, chỉ khi nào cảm thấy thật sự phù hợp và thấu hiểu nhau họ mới có thể gật đầu đồng thời tiến xa hơn với đối phương. Nhưng một khi cảm nhận thấy mối quan hệ ấy chẳng đi đến đâu, họ sẽ buông tay ngay mà chẳng hề đắn đo hay suy nghĩ nhiều. Các “nàng Mèo” luôn hiểu rằng, chậm mà chắc, thà sống cuộc đời độc thân còn hơn phải đồng hành cùng một người nào đó suốt cuộc đời mà giữa hai người không thật sự phù hợp, thậm chí còn xảy ra mâu thuẫn triền miên.

Tất nhiên, những thông tin về tình duyên tương lai của con giáp như trên chỉ có ý nghĩa tương đối và chỉ mang tính chất tham khảo thôi bạn nha. Chính vì vậy mà nếu thuộc một trong những con giáp như trên thì bạn cũng đừng bận tâm nhiều, hãy tự tin vào bản thân mình, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn.

Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa

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