10 ngày đầu tháng 11, con giáp nào được tài vận ưu ái 'độ' vào người, chạy không khỏi giàu sang?

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn. Trong cuộc sống này, con giáp nào không chịu khổ được thì không biết nhưng tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công.

Tử vi học có nói, Sửu sẽ là 1 trong 3 con giáp may mắn trong 10 ngày đầu tháng 11/2022. Bản mệnh có số phú quý chắc chắn sẽ được phúc khí, đại vận từ trên trời rơi xuống, công danh sự nghiệp sẽ vô cùng thịnh vượng, phú quý nở hoa, giá trị cuộc sống được phát huy hết.

Người tuổi Tý là con giáp ngay thẳng, thật thà, sống chân thành với mọi người. Tuy nhiên, cũng vì tính cách này mà họ dễ làm mất lòng người khác, ảnh hưởng đến các mối quan hệ của họ. Thời gian gần đây, công việc, cuộc sống của người tuổi này gặp không ít khó khăn, chủ yếu là do người tuổi Tý bất cẩn.

10 ngày đầu tháng 11, người tuổi Tý được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ.

Người tuổi này kiếm được nhiều tiền nhưng cũng nên chú ý chi tiêu tiết kiệm, chớ nên vung tay quá trán.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

Tử vi có nói, trong 10 ngày đầu tháng 11, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, trong tương lai sẽ được sếp khẳng định và khen ngợi. Tuy nhiên, bản mệnh phải hiểu rằng khi gặp vấn đề, trước hết phải bình tĩnh suy nghĩ thành công sẽ thuộc về người có thể kiên trì.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm