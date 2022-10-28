3 con giáp cẩn thận vướng vận xui xẻo, chạy trời không khỏi nắng trong hai ngày cuối tuần (29,30/10/2022)

Vào cuối tuần Thân không có được vận may tiền bạc. Do vậy con giáp này không thu được lợi nhuận như mong muốn. Những người làm đầu tư kinh doanh có thể lỗ nhiều hơn lãi vì vậy bản mệnh cần tính toán cẩn thận.

Trong 2 ngày cuối tuần, con giáp này cũng có thể gặp rắc rối liên quan tới pháp luật. Hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó, đặc biệt là những người chưa có nhiều cơ hội làm việc chung. Nếu lỡ kết giao nhầm người có thể khiến Thân bị lừa gạt.

Con giáp này không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm. Công việc làm ăn đòi hỏi lâu dài vì vậy bản mệnh đừng vì tham cái lợi trước mắt mà để mất trắng lúc nào không hay.

Bản mệnh cũng không nên khoe khoang số tiền mình đang có trong tay. Điều này có thể kích động lòng tham của kẻ xấu và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của bản mệnh.

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý được dự báo là một trong những con giáp có hung vận khá lớn trong 2 ngày cuối tuần này (29-30/10). Bản mệnh làm gì cũng cần tỉnh táo, có phương án phòng bị để tránh bất trắc.

Có hung tinh chủ về hao tài tác động, Tý được khuyên nên thận trọng với các kế hoạch kiếm tiền làm giàu ở thời điểm này, bởi mọi chuyện có thể không hề đơn giản như những gì bạn nghĩ. Bản mệnh có thể vấp phải những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, hàng hóa lưu thông kém, lợi nhuận sụt giảm.

Bên cạnh việc phải có sự chuẩn bị để luôn sẵn sàng đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt, bạn cũng nên chú tâm quan sát biến động thị trường để có sự điều chỉnh kịp thời, nắm bắt thị hiếu tùy vào từng thời điểm của khách hàng. Bằng cách này, bạn sẽ tự tạo cho mình lợi thế kinh doanh.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có nguy cơ đối mặt với họa phá tài vào cuối tuần này. Bản mệnh có thể đánh mất một khoản tiền không nhỏ vì sự nóng vội của mình.

Con giáp này mải chạy theo cái lợi trước mắt, không tính toán cẩn thận. Đến khi rủi ro thực sự xảy ra mới hối hận thì cũng đã muộn. Con giáp này nên xem đây là bài học đắt giá cho bản thân.

Với những người muốn kinh doanh khởi nghiệp thì đây không phải thời điểm thích hợp. Bản mệnh nên cân nhắc với ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển hướng kinh doanh, đầu tư bởi khả năng mất tiền rất cao.

Cuối tuần này Thìn không nên tiêu xài hoang phí. Hãy lên kế hoạch chi tiêu kẻo tiền bạc trôi sông. Người tuổi Thìn nếu không kiềm chế được ham muốn mua sắm thì tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo