Con giáp nào được quý nhân phù trợ hết mình vào cuối tháng 11 dương lịch này?

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 12:49

Gần kề cuối năm, những con giáp dưới đây chỉ cần làm theo lời của Quý nhân mách bảo.

Tuổi Tỵ

Cuối tháng 11, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường chỉ lối nên sẽ sớm tìm được những chặng đường đúng đắn, tiềm năng, giúp cuộc đời của họ "lên hương" - đặc biệt là về công việc.

Đây cũng là giai đoạn cho tuổi Tỵ bắt tay vào hành động, nếu đang có những suy nghĩ hay dự định gì "bị" ôm ấp trong đầu quá lâu. Tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân và vận may trời đất đặc biệt gửi đến, tuổi Tỵ có thể đạt được những mục tiêu, ước mơ đó.

Người tuổi Tỵ khéo léo nhưng điềm tĩnh, tinh tế mà không ồn ào và thường thể hiện cảm xúc, ý chí... hành động hơn là lời nói. Bởi thế, trong công việc hay các mối quan hệ, người tuổi Tỵ thường được tin tưởng, quý trọng vì sự đáng tin, quyết đoán của họ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đón tháng 11 với nhiều điều kỳ diệu, may mắn. Nếu bạn thực sự nắm bắt cơ hội này thì tài lộc sẽ về tơi tới. Với cơ may này, con giáp tuổi Mùi sẽ tạm biệt những ngày tháng kiếm tiền nhỏ giọt, cuộc sống ngày càng sung túc.

Con giáp nào được quý nhân phù trợ hết mình vào cuối tháng 11 dương lịch này? - Ảnh 1
Ngoài ra, vận nay có thể đưa đẩy vận đào hoa cho một số người tuổi Mùi. Người nào đang độc thân, muốn tìm được tình yêu đích thực thì nên trau dồi khả năng nói chuyện và nâng cao EQ của mình. Điều đó giúp bạn tiếp cận và thúc đẩy mối quan hệ với nửa kia của mình.

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con giáp này nhìn chung sẽ gặp được nhiều điều tốt lành vào cuối tháng 11. Với sự giúp đỡ của quý nhân và được hồng vận soi chiếu, công việc, những khoản đầu tư... trước đó của họ có khả năng cao sẽ thành công hoặc ít nhất là trôi chảy, được đền đáp xứng đáng.

Nhờ đó, tuổi Ngọ sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư vào những hạng mục khác như bất động sản, chứng khoán... Người làm công ăn lương cũng có đường công việc thông thoáng và yên ả hơn, có khả năng thu hút sự thăng tiến và tiền tài.

Tuổi Ngọ trong tử vi 12 con giáp là mệnh thẳng thắn, trung thực và hướng ngoại, thích cuộc sống không ngừng chuyển động, đổi mới. Bởi vậy, con giáp này nên cân nhắc thêm những công việc, sở thích liên quan tới nghệ thuật hay kinh doanh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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