Con giáp nào chỉ giỏi hứa suông, thiếu kiên nhẫn trong mọi việc nên dễ bị đánh mất tin tưởng từ những người xung quanh

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 12:30

Chỉ khoảng một thời gian sau, khi họ cảm thấy mất dần hứng thú, họ sẽ bỏ dở giữa chừng hoặc không có ý định bắt tay vào làm nữa.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn rất tốt bụng và họ chẳng ngại ngần giúp đỡ mọi người, thế nhưng họ lại không hay ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc hoặc khả năng thật sự của bản thân.

Thế nên, họ thường không thực hiện được những điều đã hứa với mọi người, thậm chí khiến sự việc càng trở nên khó khăn hơn, khiến người khác dần dần đánh mất sự tin tưởng với họ.

Vì vậy, trước khi hứa hẹn với người khác điều gì, con giáp này cần phải hiểu rõ tình huống trước mắt, không nên đáp bừa theo cảm hứng hoặc sự nhiệt tình nhất thời của mình. Nếu nói được mà không làm được thì lòng tốt của bạn sẽ khiến bạn mang rắc rối nhiều hơn cho mọi người, thậm chí trở thành con giáp giỏi nói dối trong mắt người khác.

Tuổi Tỵ

Ý chí không kiên định và thiếu sự nhất quán, nên người tuổi Tỵ thay đổi suy nghĩ và quyết định như thay áo. Có thể vừa lúc nãy thôi họ còn hứa là giúp đỡ người khác làm việc gì đó, nhưng giờ họ lại đổi ý vì cho rằng mình quá bận hoặc không có tâm trạng để giúp đỡ nữa. Rồi họ quên mất lời hứa lúc nào không hay.

Con giáp nào chỉ giỏi hứa suông, thiếu kiên nhẫn trong mọi việc nên dễ bị đánh mất tin tưởng từ những người xung quanh - Ảnh 1
Ngoài ra, con giáp này khá toan tính đến lợi ích cá nhân. Nếu giúp ai đó việc gì không có lợi cho mình hoặc động chạm đến lợi ích riêng tư, thà rằng họ không nhận lời giúp đỡ còn hơn.

Bên ngoài họ tỏ vẻ nhiệt tình và sẵn sàng hứa hẹn, nhưng bên trong lại tính toán thiệt hơn mọi khía cạnh của vấn đề rồi mới đưa ra quyết định giúp đỡ như thế nào. Bởi vậy, số lần hứa và thất hứa “hờ” của người tuổi Tỵ cũng nhiều vô đối.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thích nói một đằng làm một nẻo. Có thể lúc này, họ cảm thấy hứng thú với một việc gì đó và cường điệu nó, nói đi nói lại với người khác rất nhiều lần với người khác rằng họ sẽ bắt tay vào làm.

Thế nhưng chỉ khoảng một thời gian sau, khi họ cảm thấy mất dần hứng thú, họ sẽ bỏ dở giữa chừng hoặc không có ý định bắt tay vào làm nữa.

Quen biết con giáp không giữ lời này lâu, người ta sẽ cảm thấy rằng họ chỉ giỏi nói chứ chưa chắc đã làm được điều gì có giá trị thực tế. Vì vậy, trước khi nói, bạn nên suy nghĩ cẩn thận, không nên nói chỉ để sướng mồm, bởi nói mà không làm sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng của bạn, khiến người khác mất dần sự tin tưởng với bạn. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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