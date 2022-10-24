Tuần cuối cùng của tháng mới (24-30/10/2022), con giáp nào được Kiếp Tài vận vào người, công việc suôn sẻ bất ngờ?

May mắn được sao Tử Vi trợ lực nên tuần mới của người tuổi Mão có nhiều điểm sáng. Mọi thứ dường như đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, bạn có thể thở phào sau những ngày vất vả trước đó rồi.

Công việc thăng hoa, làm đâu thắng đó, người làm nghề tự do có lộc từ khách nên không thiếu việc để làm. Bản mệnh dễ dàng vượt qua những nhiệm vụ mới trong tuần nhờ sự trợ giúp của quý nhân, hãy mạnh dạn đón nhận mọi thử thách đến với mình.

Tinh thần lạc quan cùng thái độ nghiêm túc là chìa khóa giúp bạn kiếm tiền. Không ai thấy tiền đến mà không lấy cả, vì vậy nên khi có cơ hội kiếm tiền thì bạn cứ cân nhắc rồi đón nhận. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội nhận thêm quà cáp vì được nhiều người yêu quý.

Tình cảm giữa bạn và người ấy có sự thăng hoa rõ rệt, cả 2 biết quan tâm đến nhau ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nhờ có tình yêu thương từ các thành viên trong gia đình mà bạn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.

Tuổi Thân



Tuổi Thân lúc này khá dồi dào năng lượng, sự tự tin và sự chuẩn bị là thứ cần có trong tuần này. Nó giúp bạn thúc đẩy năng lượng, bước vào tuần mới tích cực hơn, gặt hái nhiều thành công hơn.

Nửa đầu tuần có nhiều cái bẫy đòi hỏi bản mệnh phải tỉnh táo, nhất là Kiếp Tài có thể khiến bạn tự tin rằng mọi việc suôn sẻ nhưng sau đó nhận ra rằng sự thật không như bạn nghĩ. Nhưng may mắn là cuối tuần thì mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa.

Đừng để những vấn đề tình cảm ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống của mình. Đối với những con giáp tuổi Thân đây là thời điểm thích hợp để bạn tái hợp lại với những người bạn hoặc đồng nghiệp cũ. Những cuộc trò chuyện sâu sắc và đầy ý nghĩa sẽ là liều thuốc cho tinh thần của bạn lúc này.

Ảnh hưởng của Dịch Mã nên có thể thấy bản mệnh khá bận rộn với lịch trình đi lại, dịch chuyển trong tuần này. Bạn nên lưu ý vấn đề sức khỏe vì có thể giảm sút khi bạn liên tục dầm mưa, dãi nắng, ăn uống không đúng bữa

Tuổi Mùi

Tuần mới, người tuổi Mùi có thể thở phào nhẹ nhõm bởi bạn sẽ không gặp phải rắc rối nào quá lớn. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, đừng để bị tác động bởi những quyết định của người khác thì mọi việc đều sẽ thuận lợi.

Người làm công ăn lương đang làm khá tốt công việc của mình. Bạn đã tìm ra con đường đúng đắn cho mình nên sự nghiệp có những bước tiến rất vững vàng.



Người kinh doanh buôn bán nếu muốn mở thêm cửa hàng thì nên chọn ngày đẹp giờ lành để tiến hành, chắc chắn bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận ban đầu kha khá. Bên cạnh đó, nếu con giáp may mắn tuần này đang ấp ủ một dự án đầu tư, kinh doanh nào đó thì cũng có thể bắt đầu ngay, đừng nên chần chừ, do dự quá lâu.



Tuần này là thời điểm thích hợp để bắt đầu những điều mới mẻ, khó khăn là khó tránh khỏi nhưng yên tâm, bạn luôn được quý nhân nâng đỡ.

Công việc ổn định và tài chính vững vàng cũng khiến bạn cảm thấy an tâm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bạn có thể hâm nóng tình cảm với các thành viên bằng một buổi đi chơi hoặc một bữa ăn đầm ấm. Với người độc thân, thái độ tự tin và chủ động giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt người ấy và cải thiện các mối quan hệ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!