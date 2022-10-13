Đề phòng thị phi bủa vây cuối năm 2022, 3 con giáp nào hết sức cẩn thận với 'hoạ từ miệng mà ra'?

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 21:00

Họ không nên tranh chấp với cấp trên hay đồng nghiệp để tránh bị tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Dậu

Trong năm 2022 này, tuổi Dậu sẽ bị Hung Tinh đeo bám nên sẽ khá vất vả. Họ sẽ có nhiều việc để làm nhưng vì nhiều quá nên sắp xếp công việc chưa hiệu quả.

Cũng trong năm nay, người tuổi Dậu có thể sẽ gặp tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp bất trắc nên trong hành sự dễ bị thất bại.

Con đường tài lộc cũng như tình duyên của người tuổi Dậu năm 2021 cũng không được thanh quang, có nhiều biến động, dễ xui xẻo. Người tuổi Dậu có thể gặp thị phi trong năm nay nên hãy thận trọng để tránh xảy ra mâu thuẫn, xung đột gia đạo, tạo nhiều sóng gió.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn thích chia sẻ với mọi người về những vấn đề họ đang gặp phải. Quả thật, những lời khuyên của người tuổi Mùi rất có hiệu quả, đem lại hy vọng và khơi nguồn cảm hứng hạnh phúc cho mọi người.

Đề phòng thị phi bủa vây cuối năm 2022, 3 con giáp nào hết sức cẩn thận với 'hoạ từ miệng mà ra'? - Ảnh 1
Nhưng có một vấn đề thiếu sót mà người tuổi Mùi đã vô tình không nhận ra. Đó là việc họ thích khoe khoang, đôi lúc biến họ thành con giáp vạ miệng.

Người tuổi Mùi nói về quá khứ của mình bất kể dịp nào và họ luôn cảm thấy đắc ý. Dù điều đó đúng hay không nhưng hành động này của người tuổi Mùi vô tình gây ấn tượng xấu cho người đối diện. Hãy học cách quên đi quá khứ chiến thắng và hướng tới tương lai nhiều hơn nhé người bạn tuổi Mùi.

Tuổi Mão

Năm 2022 cũng là một năm trắc trở với người tuổi Mão. Con đường sự nghiệp của họ gặp nhiều bất ổn, khó thăng tiến, gặt hái thành công. Đặc biệt, người tuổi Mão cần hết sức cẩn thận với họa thị phi trong năm nay. Họ không nên tranh chấp với cấp trên hay đồng nghiệp để tránh bị tiểu nhân hãm hại.

Về tài chính, người tuổi Mão cần cẩn trọng để không vung tay quá trán, dễ rơi vào tình trạng túng thiếu. Năm 2022, các bạn cần đề phòng bị mất trộm tài sản hoặc bị lừa gạt khi đầu tư.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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